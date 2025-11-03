Reggio, pubblicato il bando per 14 agenti di Polizia Locale

È stato pubblicato un bando di selezione pubblica per esami per 14 contratti di formazione e lavoro, a tempo pieno e determinato per 12 mesi, per il profilo professionale di agente di Polizia locale (area degli istruttori).

Il bando è consultabile sul Portale “inPA” al link https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=336132c9e42d4f00a32cef78176959b7 e sul sito web del Comune di Reggio Calabria al link https://trasparenza.reggiocal.it/dettagli/concorsi/155/selezione-pubblica-per-esami-per-la-stipulazione-di-n-14-contratti-di-formazione-e-lavoro-a-tempo-pieno-e-determinato-per-12-mesi-per-l-area-degli-istruttori-profilo-professione-agente-di-polizia-locale.html.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite il portale “inPA” a partire dal 4 novembre 2025 e fino a tutto il 24 novembre 2025. Tutte le comunicazioni e richieste di eventuali chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente alla casella di posta istituzionale: concorsi@pec.reggiocal.it.

Il contratto di formazione e lavoro viene stipulato per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio e prevede una formazione per complessive 35 ore da effettuarsi in sostituzione dell’attività lavorativa.

Nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale contenuta nel Piao 2025/2027 è previsto il reclutamento di 14 Agenti di Polizia Locale, di cui 7 da assumere nell’anno 2025 e altri 7 nell’anno 2026 a tempo pieno e determinato con contratto di formazione e lavoro per la durata di 12 mesi, integralmente finanziato a valere sul fondo di cui all’art. 35-quater del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 nell’ambito del progetto “Reggio in sicurezza” approvato con Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 1595 del 7 febbraio 2025.

«Grazie ai concorsi già espletati in questi anni – hanno commentato il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessora alla “Città sicura” Giuggi Palmenta – siamo riusciti a garantire maggiore sicurezza alla collettività e ad assicurare servizi, come quello del presidio estivo itinerante, che sarebbero stati impensabili in passato. Ora diamo ancora nuova linfa alla nostra Polizia locale – hanno concluso Falcomatà e Palmenta – attraverso un bando che rappresenta un’ulteriore, importante opportunità formativa e lavorativa per i nostri giovani».