Il bar Porcino & Ligato si rifà il look

Lo storico bar reggino Porcino & Ligato dal 1974 si rifà il look e apre i battenti con un restyling tutto nuovo e tante sorprese.

CityNow sarà presente all’inaugurazione per immortalare i migliori momenti e i dettagli più belli. Intanto abbiamo incontrato Roberto Ligato, proprietario del locale, il quale ci ha spiegato della sua scelta di rinnovamento.

“Avevo la necessità di dover offrire alla clientela una location adeguata alla qualità e alla tradizione dei nostri prodotti, che ricevono un riscontro più che positivo da oltre quarant’anni. Il nuovo locale vuole essere infatti espressione di rinnovamento e tradizioni, cercando di mantenere un equilibrio tra passato e presente, mettendo al primo posto l’esigenza e le aspettative della nostra clientela”.

Il progetto dell’architetto Gianluca Nicosia

Dietro il progetto un grande lavoro, portato avanti dall’Architetto Gianluca Nicosia, che studiandone i dettagli ha dato vita ad una fantastica location.

“La location sarà un’ambiente semplice e confortevole – continua Roberto – da linee decise, caratterizzata dalla diversità di materiali e con una sua identità ben definita. Gianluca, è una persona che conosco da quando eravamo bambini, con cui condivido anche dei momenti di vita privata, proprio per questo conoscendo la sua preparazione e dedizione al lavoro, ho deciso di affidarmi alla sua idea di progettazione”.

L’inaugurazione di venerdì 28 ottobre

L’inaugurazione si svolgerà dunque venerdì 28 ottobre alle 18:30 durante la quale “accoglieremo i nostri clienti con una degustazione dei nostri prodotti artigianali, mostrando agli stessi, non solo il restyling della location, ma anche le novità che riguardano i gelati, e delle nostre granite”.

Vi aspettiamo in tanti al nuovo bar Porcino & Ligato, sito in via Santa Caterina d’Alessandria.