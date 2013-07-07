Barbara Tucker incanta l’Atelier Kalura!

Di Laura Maria Tavella. L’Atelier Kalura continua a regalare emozioni.

La “misura” scelta per la serata di ieri si è rivelata un successo: Barbara Tucker ritorna a Reggio Calabria dopo nove anni, sempre al Kalura.

Grande performance della cantante, sempre in giro per il mondo, che ieri sera ha riproposto pezzi storici come “I wanna dance with somebody”, “Precious love”, “Deep inside”.E il pubblico ha risposto alla grande: 1600 persone per l’innaugurazione della zona spiaggia e per vedere Barbara dal vivo, la special guest della serata, che entusiasta dichiara:“Qui in Calabria la gente è davvero pazza. Il posto si affaccia sul mare ed è magnifico. Questa è una cosa che mi piace molto dell’Italia. I ragazzi dello staff hanno fatto delle magliette con il mio nome molto belle da vedere. Adesso rientro a Ibiza, Dio dammi la forza, devo prendere tre aerei! Hey, we can do it, ‘cause we love the fans!”.Grande successo, anche per il via all’iniziativa “Kalura on the road”, con il pullman messo a disposizione dal locale, che esegue le tratte Reggio centro-Kalura: un successo per la guida sicura, visto il pienone in tutte le corse, fino a tarda notte.

Al centro della serata, come sempre, la musica: in consolle si sono alternati Pato Marra, Pablito Postorino, Sergio Casile e Antonio Venanzi.

Soddisfatti gli organizzatori Nick Maltese e Giuseppe Polimeno, quest’ ultimo dichiara: “ In una stagione turistica poco curata da parte delle amministrazioni, il Kalura propone ospiti di caratura internazionale. Siamo fieri di avere Barbara qui: scriviamo un altro pezzo di storia nella night life reggina”.Gli altri pezzi di storia, vi invitiamo a non perderli.

Seguiteci, per essere aggiornati su tutti gli eventi dell’Atelier Kalura: altri ospiti internazionali stanno per arrivare.