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Barcamp di ‘U Web: una non conferenza per visionari e innovatori

Partecipa al Barcamp di 'U Web a Reggio Calabria il 30 novembre per scoprire le start up e le innovazioni più promettenti del territorio. Non perdere questa occasione di networking!

22 Ottobre 2012 - 13:13 | di Redazione

Il Castello Aragonese di Reggio Calabria, città che ospita il barcamp di 'U Web

Il barcamp è una non conferenza. Un incontro informale in un luogo informale dove start up, associazioni e progetti che fanno di internet il proprio strumento di azione e di lavoro si raccontano e si confrontano con il pubblico attraverso una piena e paritaria partecipazione. L’obiettivo del barcamp di ‘U Web è quello di raccogliere, far conoscere e fare rete tra le esperienze più brillanti e le idee più visionarie dei giovani del territorio reggino e calabrese.

Progetti da realizzare, attività già partite, idee concrete: 7 minuti a testa e 7 minuti di confronto con il pubblico. E poi momenti di convivialità per conoscersi e fare rete.

Citynow.it è stata invitata a partecipare per presentare ed esporre il proprio progetto. Lo staff del network Calabria Dinamica. Mediterranean Start up Network, coordinato dal prof. Domenico Nicolò, selezionerà un progetto cui offrirà consigli e una supervisione nella redazione del business plan.

Dettagli dell’evento

Il barcamp si terrà venerdì 30 novembre alle 18.00 presso il locale Mela Gusto in via Aschenez, 12 a Reggio di Calabria. Il giorno dopo, 1 Dicembre, si terranno due workshop tematici, tenuti dagli esperti relatori della conferenza, presso la sede di Confindustria Reggio Calabria in via del Torrione 96.

Workshop tematici

  • Start up d’impresa: muovere i primi passi per pensare in grande
    • Prof. D. Nicolò – Il business plan e valutazione della sostenibilità economico-finanziaria
    • D. Grassucci – Quello che serve per crescere, l’esperienza di skuola.net
    • A. Marra – Il contesto: fare start up a Reggio e in Calabria


  • Informazione online: tra globale e iperlocale

    • Maria Cecilia Averame – Le frontiere dell’informazione online: progetto Ping the World
    • Claudio Cordova – Come fare buona informazione online: i ferri del mestiere e i vantaggi dell’online
    • Alessio Neri – L’informazione social: i social network per l’informazione



I posti per iscriversi sono limitati quindi invitiamo tutti gli interessati a far pervenire la propria registrazione cliccando sul pulsante qui sotto. Tutti gli iscritti ai workshop riceveranno in omaggio un simpatico e utile gadget. È possibile iscriversi solo ad uno dei due workshop perché si terranno in contemporanea!

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