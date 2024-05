Basket in carrozzina: a Reggio Calabria si parla brasiliano. Che colpo!

Cristiano Clemente Junior per tutti “Juninho”. Colpo ad effetto per la Reggio Bic, pronta ad immergersi nella nuova esperienza in campionato.

Un boom per il mercato amaranto, per la Serie A del Basket in carrozzina ma non solo è considerato uno dei giovani più promettenti al mondo.

Negli ultimi mondiali ha giocato da titolarissimo sia con la nazionale U23 in Thailandia non scendendo mai sotto i 20 punti realizzati a partita e la doppia cifra ai rimbalzi, che con la Nazionale verde oro senior a Dubai brillando davvero con ottime cifre in termini di efficienza e 15 punti di media a partita. In Brasile è considerato il giocatore più forte in circolazione e lo testimonia anche il fatto di aver vinto gli ultimi due campionati nazionali con il club “Magic Hands” dove ne è stato il vero ed assoluto trascinatore. Juninho è un giocatore duttile che può colpire sia dentro l’area, dall’alto dei suoi 192cm, che dalla lunga distanza, caratteristiche che lo rendono ancor più pericoloso ed imprevedibile per le difese avversarie. Reggio Calabria sarà così la prima esperienza assoluta in Europa per il campione brasiliano e questo ne testimonia la grande stima che coach Cugliandro insieme al suo club, stanno istaurando nel mondo del wheelchair basketball. Certo è che cominciare a sognare una coppia formata da due assi come Sripirom-Clemente preannuncia sicuramente spettacolo e divertimento per tifosi amaranto.

L’estate è lunga e vedremo come verrà costruito il resto del roster amaranto che, al momento appare davvero intrigante.