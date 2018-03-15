Basket giovanile – Il Centro tecnico Federale in giro per la Calabria. I convocati
Domenica 18 marzo 2018 trenta giovani atleti calabresi a Catanzaro Lido per due allenamenti e un'amichevole con l'Under 16 della Smaf
15 Marzo 2018 - 11:04 | di Michele Favano
Nuovo incontro per il Centro Tecnico Federale di Calabria.
Dopo l’intensa “Giornata Azzurra” del PalaCalafiore di Reggio Calabria che ha regalato ai tanti atleti regionali selezionati di potersi interfacciare con i tecnici della nazionale azzurra, oggi, il motore giovanile non si ferma.
Domenica 18 Marzo 2018 ben trenta atleti di Calabria si riuniranno a Catanzaro Lido.
Allenamenti al Palapulerà e amichevole
La location operativa della giornata di allenamenti è il Palapulerà.
Dopo il doppio allenamento, i selezionati disputeranno un amichevole contro la compagine Under 16 della Smaf Catanzaro.
Lo staff tecnico coordinato da Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì sarà diretto dal dirigente Antonio Tiberi.
I Coach sono Giuseppe Cotroneo e Fausto Scerbo.
Il medico è Vincenzo Tripodi in compagnia del Preparatore fisico Valerio Tolomeo, la Fisioterapista Valentina Fregola.
Gli arbitri saranno rappresentati dal formatore Cia, Roberto Viglianisi.
I convocati dei due gruppi
Ecco l’elenco dei convocati.
GIOCATORI GRUPPO 1
|BIANCHI ANDREA 2002 Viola Reggio Calabria
|BRUGNANO DOMENICO 2002 SMAF CATANZARO
|CEROSIMO ALESSANDRO 2002 CUS COSENZA
|CIPRI ALESSANDRO 2002 GIO&GIO PALMI
|FALZETTA MARIO 2002 CUS COSENZA
|FAZZARI FABIO 2002 VIS REGGIO CAL.
|LAROCCA LORENZO 2002 ALAN GIOIA
|LOLLIO ROSARIO 2002 ALAN GIOIA
|MARCIANO’ PAOLO 2002 LUMAKA BASKET
|MASTRIA MATTEO 2002 SMAF CATANZARO
|MAZZA VITO 2002 PALL. VIBO
|MUSUMECI ROCCO 2002 ALAN GIOIA
|SCARPINO LUCIANO 2002 SMAF CATANZARO
|SESTITO ANDREA 2002 SCUOLA BK CROTONE
|SHVETS DENIS 2002 CATANZARO
|TORCHIA ANTONIO 2002 SCUOLA BK CROTONE
|VENTRE GIUSEPPE 2002 ALAN GIOIA
|VERBICARO PIERO 2002 POLLINO BASKET
GIOCATORI GRUPPO 2
|AGOSTO ANDREA 2004 SMAF CATANZARO
|BARILA’ VINCENZO 2004 BAGNARA
|COSENTINO GIUSEPPE 2004 SMAF CATANZARO
|DE RITO LEONARDO 2004 MICROMEGA CS
|FRENO FABIO 2004 VIOLA REGGIO CAL.
|GIOVINAZZO VINCENZO 2004 ALAN GIOIA
|LA NEVE EDOARDO 2004 ABACOS RENDE
|MESSINA ANGELO 2004 VIOLA REGGIO CAL.
|MILANO VINCENZO 2004 ALAN GIOIA
|SCARFO’ DEMETRIO 2004 JOLLY ERGGIO CAL.
|SIMONETTI ILARIO 2004 EUTIMO LOCRI
|SONTUOSO LORENZO 2004 VIS REGGIO CAL.
|TIBERI LUCA 2004 ABACOS RENDE
|VASTA ALESSANDRO 2004 MICROMEGA CS
|ZIINO ALESSANDRO 2004 VIOLA REGGIO CAL.
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