Basket – Una guardia straniera si aggrega alla Pallacanestro Viola

Kamal Dine Ouro Bagna, uno degli obiettivi di mercato dei neroarancio, si aggrega alla rosa della Pallacanestro Viola. Nato nel 1997 ad Accra (Ghana), ma di formazione cestistica italiana, Kamal è una guardia di 187 cm dalle spiccate doti difensive nonché un discreto realizzatore.

Il nativo ghanese vanta già esperienze importanti, infatti ha fatto parte delle squadre under 17 e under 19 della Pallacanestro Biella, team militante in serie A/2. Nelle ultime due stagioni ha giocato in serie B nelle fila del Valsesia Basket, team guidato da coach Domenico Bolignano, volto noto ai tifosi reggini. Kamal inizierà da subito ad allenarsi agli ordini di coach Paolo Moretti. Il tesseramento avverrà nei prossimi giorni.