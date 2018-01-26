Basket – La Fip Calabria presenta la fase ad orologio del campionato di D
Parte la seconda fase della Serie D Calabria di basket: sei turni 'ad orologio' tra i gironi A e B, poi PlayOff per la C Silver e PlayOut
26 Gennaio 2018 - 10:28 | di Michele Favano
La Serie D Calabria è pronta ad una appassionante seconda fase composta da sei turni ad incrocio tra le rappresentanti dei gironi A e B. Al termine della fase “ Ad Orologio“, dopo aver stilato una classifica regionale, le prime otto squadre si confronteranno nel PlayOff a caccia delle due promozioni disponibili verso la C Silver.
Le ultime tre compagini,invece, parteciperanno al PlayOut per evitare l’unica retrocessione nel campionato di Promozione. I gironi sono stati vinti dalla Centro Basket Catanzaro nel girone A e dal Cosentia nel girone B ma la concorrenza appare davvero folta.
Si inizia nel prossimo week-end con la gara d’esordio al sabato al Palapulerà di Catanzaro Lido tra Smaf Catanzaro e Nuovo Basket Soccorso alle ore 16.
Tris di gare alle domenica con Centro Basket Catanzaro-Cus Cosenza alle ore 18 al PalaCorvo di Catanzaro, Beretta contro Cosentia alle ore 18 al PalaLumaka e Pollino contro Gioiese alle ore 18.30 al Palasport di Castrovillari.
La prima giornata si concluderà mercoledì 31 gennaio 2018 a Lamezia Terme con la gara, a campi invertiti tra Guerfrutta ed Enjoy Lamezia. La fase terminerà il 4 marzo 2018.
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