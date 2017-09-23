Il consiglio direttivo della Fip Calabria varia la formula del campionato regionale: prima fase a zone e fase finale a incrocio. Ecco le squadre dei due gironi

Il nuovo consiglio direttivo della Fip Calabria riunitosi a Lamezia Terme il 22 di Settembre 2017 ha stabilito la nuova formula della Serie D calabrese.

Formula rinnovata per il campionato che manderà in scena una prima fase con due gironi localizzati per zone ed una fase finale che vedrà le protagoniste di Calabria dar vita ad una fase ad incrocio davvero intrigante.

Nel girone della Calabria del Nord, la giovanissima Smaf Catanzaro sarà affiancata al ritorno della Julitta Tortora, alle neopromosse Cosentia e Scintille Montesanto insieme alle collaudate Pollino di Castrovillari e Cus Cosenza.

Nel girone della Calabria del Sud, invece, giocheranno la compagine catanzarese della Ccb, insieme alla neonata Enjoy Lamezia, alla Cestistica Gioiese ed al trio di new entry reggine formato da Botteghelle Basket, Nuovo Basket Soccorso e Lumaka.