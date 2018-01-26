Basket – La Viola ha bisogno del suo pubblico. L’occasione è da non perdere
Grande attesa per Viola-Casale Monferrato: i biglietti per Curva, Tribuna e Parterre laterale si acquistano anche nei ticket point della città
26 Gennaio 2018 - 10:04 | di Michele Favano
Cresce l’attesa per la grande sfida tra la Viola e la capolista Casale Monferrato che si giocherà al Pentimele di Reggio Calabria. Si susseguono gli appelli dalla voce dei protagonisti affinchè il palazzetto possa mostrare un grande colpo d’occhio ed allo stesso tempo il pubblico sostenere e spingere i nero arancio all’impresa.
Questo il comunicato della società:
La Viola Reggio Calabria comunica che i biglietti per la gara MET EXTRA REGGIO CALABRIA – JUNIOR CASALE MONFERRATO per i settori : CURVA CMR, TRIBUNA E PARTERRE LATERALE potranno essere acquistati anche nei seguenti TICKET POINT:
EDICOLA LANZA
Viale Calabria angolo trav VIII- Reggio Calabria
CORDON BLEU
Corso Giuseppe Garibaldi, 205, Reggio Calabria RC
FIT ACADEMY
Via Lia, 7, Reggio Calabria RC
CAFE NOIR
Via Tommaso Campanella, 36, Reggio Calabria RC
MULTISERVICE 5D
Via Mortara Ravagnese 60 , Reggio Calabria RC
SOS TECH
Via Plebiscito n.8, Reggio Calabria RC
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