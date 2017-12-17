Tutto pronto per l’esordio della Stingers ASD basket. Lunedi 18 Dicembre alle ore 21.00, la squadra della presidente Bozzaotra Maria Teresa inizia ufficialmente la stagione 2017-2018 del campionato di Promozione maschile affrontando l’ASD Botteghelle Basket. Sono 13 gli uomini a disposizione di coach Domenico Minniti.

La preparazione atletica della squadra è stata affidata alla Dott.ssa Maria Teresa Bozzaotra, assistente al tavolo Dott.ssa Natalia La Camera, accompagnatore Massimiliano Geraci. I gialloneri sono pronti e determinati a disputare con entusiasmo un ottimo campionato con l’obiettivo di arrivare a giocare i playoff.

Ecco la lista completa di tutti gli atleti con numero di gara: 91 Enrico Artuso, 5 Armando Attinà, 20 Giovanni Campolo, 7 Salvatore Borruto, 10 Antonio Pellicanò, 6 Angelo Fiorentino, 14 Massimiliano Federico, 30 Vincenzo Latella, 1 Dario Zema, 00 Antonio Schiavone, 24 Giuseppe Maio, 8 Rinaldo Candido, 12 Adriano Manzini.

La palla a due è prevista per le 21.00 al Pala Pentimele di Reggio Calabria.