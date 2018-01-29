Basket, serie A2 girone Ovest – Viola in zona playoff
La Viola Reggio Calabria supera Casale Monferrato 63-55 nella 18ª giornata e centra la zona playoff: risultati, classifica e prossimo turno a Rieti
29 Gennaio 2018 - 16:43 | di Domenico Suraci
Di seguito i risultati della 18^ giornata in Serie A2 Old Wild West, che ha visto i neroarancio imporsi su Casale, inoltre le classifiche ed il programma del prossimo turno:
SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE OVEST 18^ giornata
Remer Treviglio-Moncada Agrigento 82-76
Leonis Roma-Bertram Tortona 81-75
FCL Contract Legnano-Pasta Cellino Cagliari 68-77
Givova Scafati-Virtus Roma 83-78
Metextra Reggio Calabria-Novipiù Casale Monferrato 63-55
Soundreef Siena-Lighthouse Trapani 90-76
Eurotrend Biella-NPC Rieti 70-66
Benacquista Assicurazioni Latina-Cuore Napoli Basket 89-80
Classifica:
Novipiù Casale Monferrato 28, Eurotrend Biella 26, Givova Scafati 24, Bertram Tortona 22, FCL Contract Legnano* 20, Lighthouse Trapani 20, Metextra Reggio Calabria 20, Benacquista Assicurazioni Latina 18, Pasta Cellino Cagliari 18, Soundreef Siena 16, NPC Rieti 16, Moncada Agrigento 16, Leonis Eurobasket Roma 14, Remer Treviglio 14, Virtus Roma 10, Cuore Napoli Basket* 4
*Una partita in meno
Prossimo turno (19^ giornata, quarta di ritorno):
03/02/2018 20:30 Pasta Cellino Cagliari-Benacquista Assicurazioni Latina
04/02/2018 12:00 NPC Rieti-Metextra Reggio Calabria (diretta su Sportitalia)
04/02/2018 18:00 Eurotrend Biella-FCL Contract Legnano
04/02/2018 18:00 Givova Scafati-Leonis Roma
04/02/2018 18:00 Cuore Napoli Basket-Soundreef Siena
04/02/2018 18:00 Virtus Roma-Lighthouse Trapani
04/02/2018 18:00 Novipiù Casale Monferrato-Remer Treviglio
04/02/2018 18:00 Moncada Agrigento-Bertram Tortona
Fonte: Legapallacanestro.com
Foto di Maurizio Polimeni
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