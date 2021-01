Basket Serie B sesta giornata, la Pallacanestro Viola bloccata dalla capolista. Risultati, classifica e prossimo turno del girone D2

Il Cus Jonico Basket Taranto si conferma capolista superando in casa la Pallacanestro Viola, l'Alpha Pharma Bisceglie vittoriosa sulla Pallacanestro Pavimaro Molfetta, con una partita in meno, potrà raggiugere la vetta. Ruvo di Puglia si impone sull'ultima della classifica, l'EPC Action Now Monopoli.

Serie B Old Wild West risultati sesta giornata

CJ Basket Taranto - Pallacanestro Viola Reggio Calabria 74-64

Frata Nardò - Mastria Sport Academy Catanzaro 86-73

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - ECP Action Now Monopoli 82-74

Pallacanestro Pavimaro Molfetta - Alpha Pharma Bisceglie 72-78

Classifica, punti (giocate, vinte, perse)

CJ Basket Taranto, 12 (6,6,0)

Alpha Pharma Bisceglie, 10 (5,5,0)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia, 8 (6,4,2)

Frata Nardò, 6 (6,3,3)

Pallacanestro Pavimaro Molfetta, 4 (6,2,4)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria, 4 (6,2,4)

Mastria Sport Academy Catanzaro, 2 (6,1,5)

EPC Action Now Monopoli, 0 (5,0,5)

Prossimo turno, domenica 17 gennaio 2021

Alpha Pharma Bisceglie - CJ Basket Taranto

EPC Action Now Monopoli - Frata Nardò

Pallacanestro Viola Reggio Calabria - Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Mastria Sport Academy Catanzaro - Pallacanestro Pavimaro Mofletta