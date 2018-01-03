Basket – Viola, in attesa di Napoli, amichevole al PalaPentimele
Dopo la vittoria con Agrigento e in attesa della trasferta di Napoli, la Viola testa la propria condizione contro la Basketball Lamezia
03 Gennaio 2018 - 10:46 | di Michele Favano
Dopo la straordinaria vittoria contro Agrigento ed in attesa della trasferta di Napoli, la MetExtra Reggio Calabria scenderà in campo oggi 3 Gennaio, alle ore 17.30, al PalaPentimele per un test amichevole contro la Basketball Lamezia, utile a coach Calvani per verificare la condizione generale della sua squadra, comunque in netta crescita come ha dimostrato l’ultimo match giocato.
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