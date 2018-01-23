Basket – Viola, contro la capolista sarà ‘Giornata Neroarancio’
Per Viola-Junior Casale Monferrato torna la Giornata Neroarancio: biglietti a prezzi speciali e ingresso gratuito per i bambini fino a 11 anni
23 Gennaio 2018 - 10:05 | di Michele Favano
La Met Extra Reggio Calabria comunica che in occasione della prossima gara casalinga, in programma Domenica 28 Gennaio alle ore 18.00 contro la capolista Junior Casale Monferrato, è stata indetta la consueta “Giornata Neroarancio”.
Un evento che anche quest’ anno vuole rappresentare la massima espressione dell’unione tra la squadra ed un pubblico divenuto un fattore decisivo per i successi della squadra.
Info biglietti
Per la Giornata Neroarancio la società sospende tutti gli abbonamenti e gli accrediti stagionali, ad esclusione di quelli “STAMPA”.
La Viola Reggio Calabria proporrà la presente campagna promozionale
CURVA CMR e TRIBUNA 5 euro
PARTERRE LATERALE 10 euro
PARTERRE CENTRALE 15 euro
Tutti i bambini dai 0 agli 11 anni potranno accedere gratuitamente
Punti vendita e orari
ORANGE STORE “ PIANETA VIOLA “
MARTEDI 16.00 – 20.00
MERCOLEDI/ GIOVEDI / VENERDI / SABATO 9.30 – 12.30 16.00 – 20.00
CREMERIA SOTTOZERO
MERCOLEDI/ GIOVEDI / VENERDI / SABATO 16.00 – 20.00
BIGLIETTERIA PALAPENTIMELE
DOMENICA 16.00 – 18.00
- Tutti gli abbonati potranno usufruire del proprio DIRITTO DI PRELAZIONE per acquistare anticipatamente il biglietto per il settore relativo al proprio abbonamento sino a VENERDÌ 26
- Tutti coloro che acquisteranno esclusivamente il biglietto per la gara VIOLA – CASALE potranno usufruire di uno sconto del 50 % su tutti gli articoli MERCHANDISING VIOLA, sino ad esaurimento scorte
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