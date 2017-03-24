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Basket – Vis sconfitta a Cosenza. Si va a gara-3

La serie di semifinale play off tra Rende e Vis Reggio Calabria si decide alla bella: la cronaca della gara-2

24 Marzo 2017 - 10:06 | di Pasquale Romano

La Vis Reggio Calabria in campo al PalaBotteghelle, finale play off di C silver contro Basketball Lamezia

La Bim Bum Basket Rende batte la Vis Reggio Calabria in gara-2 di semifinale play off e rimanda ogni discorso alla “bella” in programma fra due giorni al PalaBotteghelle.

Come è andata la gara-2

I silani hanno vinto con merito, facendo valere il fattore campo e tenendo la testa avanti fino alla sirena finale, sospinti dal calore del pubblico amico. Russo e compagni hanno acquisito la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto, dove hanno tirato con altissime percentuali da tre punti, approfittando di una Vis meno tonica rispetto a domenica scorsa. Solo in un’occasione i reggini si sono avvicinati nel punteggio ai padroni di casa (53-46 al 27mo), ma è stato un fuoco di paglia. Mirando e Skurdauskas (44 punti in due) hanno fatto pentole e coperchi in attacco, ben supportati da un ottimo Cilento e da un concreto Venuto, mentre Pirrone con la sua marcatura asfissiante ha tenuto Lobasso, mvp di gara-1, a soli 3 punti.

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In doppia cifra per i bianco/amaranto sono andati Warwick (18), Tramontana (14) e Arillotta (11).
Tutto si deciderà negli ultimi 40 minuti, che si preannunciano emozionanti e ricchi di pathos. Occorrerà ben altra Vis rispetto a quella vista ieri sera in terra bruzia per approdare in finale.

Il tabellino della partita

Questo il tabellino della gara:
Bim Bum Basket Rende – Vis Reggio Calabria 81-63
(27-16, 43-32, 59-49)
Bim Bum Basket Rende: Spadafora 6, Pirrone 5, Venuto 7, Mirando 22, Skurdauskas 22, Mazzuca 6, Russo 4, Cilento 9, Reda, Gaudio, Tenuta, Galasso. Allenatore: Carbone.
Vis Reggio Calabria: Costantino 8, Tramontana 14, Arillotta 11, Warwick 18, Lobasso 3, Catanoso 7, Rizzieri, Cedro 2, Dattola, Romeo n.e. Allenatori: D’Arrigo e Farina.
Arbitri: Micino e Loccisano.

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