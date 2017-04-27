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Basketball Lamezia campione interregionale

Festa a Lamezia: i giallo-blu dominano lo spareggio di Salerno e ora puntano alla Serie B nel concentramento con Puglia, Marche e Sicilia

27 Aprile 2017 - 13:15 | di Federica Geria

Festa del Basketball Lamezia per il titolo interregionale

Lamezia è in festa.

Tanto calore e numeri da record sia in casa che in trasferta.

La compagine lametina dei Presidenti Pisani e Serrao batte la concorrenza dei campioni dell’Umbria della Liomatic Perugia al termine di una gara dominata.

Lo spareggio interregionale giocato al PalaSilvestri di Salerno termina 89 a 57.

Adesso, i giallo-blu si preparano per la terza fase, il concentramento con le rappresentanti di Puglia, Marche e Sicilia.

Il quintetto allenato da Leo Ortenzi e da Massimo Desumma è stato incluso nel girone con Castellano Udas Basket di Cerignola, la Janus Basket Fabriano e la Green Basket Palermo.

La prima palla a due è programmata lontano dalla Calabria, in terra pugliese quasi sicuramente il 7 Maggio alle ore 18.

La fase a gironi passerà dal Palasparti(atteso al pienone) nel week-end del 13 e 14 Maggio contro Fabriano.

Il turno di andata si completerà nel week-end del 20 e 21 Maggio contro Palermo.

La formula?

La prima formazione del mini-girone volerà automaticamente in Serie B. La chance per accedere alla categoria superiore possono passare da un’altra strada:dal sedici al diciotto giugno si incontreranno in un luogo ancora da definire tutte le migliori seconde per stabilire altre due formazioni promosse.

Ecco i campioni interregionali

PLAY: MONIER, ANTONICELLI, RAGUSA

GUARDIE: DI GENNARO,COSTA, STANIONIS,MANGIONE.

ALI:RUBINO,LAZZAROTTI,BOSONE,FRANCO,FRAGIACOMO

COACHES: ORTENZI,DE SUMMA.

PREPARATORE FISICO:MASCARO

PRESIDENTI: PISANI-SERRAO

DIRIGENTI: BERTUCCI, FUSTO,PETRONIO,GRANDE,CIRELLI.

Basketball Lamezia – Perugia Basket 89-57 (27-13; 25-16; 17-14; 20-14) Basketball Lamezia: Mangione, Bosone, Ragusa, Antonicelli, Rubino 16, Fragiacomo 10, Di Gennaro 4, Gaetano 9, Costa 5, Lazzarotti 5, Stanionis 27, Monier 13. All. Ortenzi, Ass. De Summa, prep. Mascaro Perugia Basket: Ciofetta, Righetti L. 2, Domenis 2, Gagliardoni 2, Provvidenza 12, Righetti T. 6, Marsili 16, Battiloro 8, Fiorucci, Cinalli, Antonielli, Santantonio 9. All. Monacelli, Ass. Lupattelli, Vispa.

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