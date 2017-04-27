Basketball Lamezia campione interregionale
Festa a Lamezia: i giallo-blu dominano lo spareggio di Salerno e ora puntano alla Serie B nel concentramento con Puglia, Marche e Sicilia
27 Aprile 2017 - 13:15 | di Federica Geria
Lamezia è in festa.
Tanto calore e numeri da record sia in casa che in trasferta.
La compagine lametina dei Presidenti Pisani e Serrao batte la concorrenza dei campioni dell’Umbria della Liomatic Perugia al termine di una gara dominata.
Lo spareggio interregionale giocato al PalaSilvestri di Salerno termina 89 a 57.
Adesso, i giallo-blu si preparano per la terza fase, il concentramento con le rappresentanti di Puglia, Marche e Sicilia.
Il quintetto allenato da Leo Ortenzi e da Massimo Desumma è stato incluso nel girone con Castellano Udas Basket di Cerignola, la Janus Basket Fabriano e la Green Basket Palermo.
La prima palla a due è programmata lontano dalla Calabria, in terra pugliese quasi sicuramente il 7 Maggio alle ore 18.
La fase a gironi passerà dal Palasparti(atteso al pienone) nel week-end del 13 e 14 Maggio contro Fabriano.
Il turno di andata si completerà nel week-end del 20 e 21 Maggio contro Palermo.
La formula?
La prima formazione del mini-girone volerà automaticamente in Serie B. La chance per accedere alla categoria superiore possono passare da un’altra strada:dal sedici al diciotto giugno si incontreranno in un luogo ancora da definire tutte le migliori seconde per stabilire altre due formazioni promosse.
Ecco i campioni interregionali
PLAY: MONIER, ANTONICELLI, RAGUSA
GUARDIE: DI GENNARO,COSTA, STANIONIS,MANGIONE.
ALI:RUBINO,LAZZAROTTI,BOSONE,FRANCO,FRAGIACOMO
COACHES: ORTENZI,DE SUMMA.
PREPARATORE FISICO:MASCARO
PRESIDENTI: PISANI-SERRAO
DIRIGENTI: BERTUCCI, FUSTO,PETRONIO,GRANDE,CIRELLI.
Basketball Lamezia – Perugia Basket 89-57 (27-13; 25-16; 17-14; 20-14) Basketball Lamezia: Mangione, Bosone, Ragusa, Antonicelli, Rubino 16, Fragiacomo 10, Di Gennaro 4, Gaetano 9, Costa 5, Lazzarotti 5, Stanionis 27, Monier 13. All. Ortenzi, Ass. De Summa, prep. Mascaro Perugia Basket: Ciofetta, Righetti L. 2, Domenis 2, Gagliardoni 2, Provvidenza 12, Righetti T. 6, Marsili 16, Battiloro 8, Fiorucci, Cinalli, Antonielli, Santantonio 9. All. Monacelli, Ass. Lupattelli, Vispa.