Basketball Lamezia: lo sport è vita, NO al racket

Il basket per dire che Lamezia non è solo mafia. Lo sport come veicolo di integrazione e strumento di promozione del territorio: far conoscere le bellezze del territorio e le realtà sportive che esistono.

Nasce con questi presupposti l’iniziativa del Basketball Lamezia, che in occasione di gara 1 di finale indosserà nel prepartita una maglietta con lo slogan “Lo sport è vita NO al racket”.

Visto l’ultimo gravissimo episodio, la società lametina ha deciso di rappresentare la parte pulita della città dissociandosi completamente dai fatti accaduti.

Sabato 1 Aprile ore 20.30 Palazzetto dello sport “Alfio Sparti”.