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Basketball Lamezia: lo sport è vita, NO al racket

Il Basketball Lamezia scende in campo in gara 1 di finale con una maglietta contro il racket per mostrare la parte pulita della città

01 Aprile 2017 - 09:31 | di Vincenzo Comi

Maglietta del Basketball Lamezia con lo slogan Lo sport è vita NO al racket

Il basket per dire che Lamezia non è solo mafia. Lo sport come veicolo di integrazione e strumento di promozione del territorio: far conoscere le bellezze del territorio e le realtà sportive che esistono.

Nasce con questi presupposti l’iniziativa del Basketball Lamezia, che in occasione di gara 1 di finale indosserà nel prepartita una maglietta con lo slogan “Lo sport è vita NO al racket”.

Visto l’ultimo gravissimo episodio, la società lametina ha deciso di rappresentare la parte pulita della città dissociandosi completamente dai fatti accaduti.

Sabato 1 Aprile ore 20.30 Palazzetto dello sport “Alfio Sparti”.

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