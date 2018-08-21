Emanuele Belardi fa il punto su Berretti, Under 17 e Under 15 e svela chi inaugurerà la nuova stagione della Scuola Calcio

Grande lavoro per la prima squadra con l’infaticabile Massimo Taibi, non è da meno quello svolto fino al momento dal responsabile del settore giovanile Emanuele Belardi. Sempre presente al Reggio Village con l’attività agonistica iniziata da qualche settimana, a supporto dei tecnici e per seguire in prima persona l’inizio della nuova stagione. E’ stato intervistato dall’addetto stampa della società Giuseppe Praticò:

“Si è partiti con la Berretti, l’Under 17 e l’Under 15. Tanto impegno, tanta professionalità, siamo contenti per come stanno andando le cose. La prossima settimana partiranno i 2005-06-07 e dal 4 settembre il via alla Scuola Calcio.

Darà il calcio d’inizio il mio amico Simone Perrotta. Ne avevo parlato con la società che mi ha dato subito l’ok, con Simone c’è un’amicizia di vecchia data ed anche lui era entusiasta di questa iniziativa viste le sue radici forti con questa città e questi colori. Ha aderito con entusiasmo, è un ragazzo dai grandi valori umani e sportivi, cresciuto nel settore giovanile della Reggina fino a raggiungere il tetto del mondo con la Nazionale italiana”.