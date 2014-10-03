Believe to alive Anche il Cip Calabria protagonista dell’evento ospitato in Vaticano

“Believe to alive”. E’ questo il titolo dell’evento organizzato dal Comitato paralimpico nazionale presieduto da Luca Pancalli in collaborazione con la Santa Sede. La manifestazione prevede tre appuntamenti di assoluto prestigio.

Tra questi assume particolare rilievo, la serata degli “Italian Paralympic Awards” in programma oggi, venerdì 3 ottobre. Domani, sabato 4 ottobre, prevista inoltre l’udienza in Vaticano alla presenza di Sua Santità Papa Francesco.

Alla giornata prenderanno parte tutti i comitati paralimpici regionali. Anche il Cip Calabria, pertanto, sarà fra i protagonisti di un evento destinato – commenta il presidente regionale, Tito Messineo – “a rimanere a lungo impresso nella memoria di tutti gli atleti e gli sportivi paralimpici calabresi e di tutte le componenti che afferiscono al nostro movimento. E’ una due giorni a cui tutti noi ci accostiamo con grande emozione e trepidazione. La possibilità di trascorrere un momento di riflessione insieme a Sua Santità Papa costituisce per tutti noi un fattore di spinta enorme e una straordinaria carica motivazionale, per continuare con rinnovato slancio il lavoro che ogni giorno portiamo avanti a favore dello sport paralimpico. Anche questa partecipazione all’udienza dinanzi al Pontefice Francesco – conclude Messineo – è espressione della eccellente visione strategica ma anche dell’autorevolezza raggiunta dal CIP che oggi rappresenta un punto di riferimento non solo per l’universo delle diverse abilità, ma anche per l’intero mondo dello sport”.