Bella sfida per la Tonno Callipo contro il Gi Group di Falasca

SuperLega UnipolSai: la guida alla partita del match Gi Group Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, 15° giornata del Campionato di SuperLega UnipolSai, la 2° del girone di ritorno

La situazione in casa Tonno Callipo

QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA Momento più che positivo per la compagine giallorossa che è pronta ad affrontare il Gi Group Monza in trasferta dopo aver ottenuto due importantissime vittorie casalinghe in campionato contro Trento e in Coppa Italia contro Padova. Conquistati i quarti di finale della competizione tricolore, la squadra di coach Kantor si prepara ad affrontare quello che può essere definito come uno scontro diretto per il settimo posto (tra le due squadre, rispettivamente settima ed ottava, vi è solo un punto di distacco in classifica). Molto è cambiato rispetto alla gara d’andata quando i brianzoli si imposero al Pala Valentia con il punteggio di 0-3. Era una Tonno Callipo ancora alla ricerca dell’amalgama e degli automatismi di gioco; ora, invece, Coscione e compagni hanno maturato maggiore consapevolezza nei propri mezzi e puntano a proseguire il proprio percorso di crescita. Coach Waldo Kantor tiene tutti sulla corda e pretende massima concentrazione: “Siamo in un buon periodo dove stanno arrivando gioco e risultati, ma ciò non deve far abbassare il nostro livello di guardia e la nostra concentrazione. Solo lottando palla su palla con grande determinazione in ogni partita possiamo dire la nostra. Le vittorie con Trento e Padova sono state importantissime, ma è una pagina che dobbiamo cancellare in fretta perché la partita contro Monza sarà molto delicata. Loro sono una squadra forte fisicamente e che possiede dei buoni equilibri di gioco. Servirà una grande prestazione”.

Quella di domani in casa Tonno Callipo sarà la partita numero 254 nella massima serie considerando tutte le competizioni giocate (regular season, play-off, coppa italia e supercoppa italiana). I giallorossi vanno a caccia della vittoria numero 109.

La situazione in casa Gi Group Monza

QUI GI GROUP MONZA Anche la compagine di coach Falasca ha ottenuto il pass ai quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia (vittoria casalinga contro Ravenna al tie-break) e ora il Gi Group Monza punta a fare il bis in campionato contro la Tonno Callipo. Squadra forte fisicamente e composta da ottime individualità, Monza è attualmente settima in classifica con 19 punti. Jovovic, palleggiatore serbo classe 1992, è il faro dei suoi in regia, Hirsch nel ruolo di opposto garantisce forza e continuità, Botto e Fromm in posto 4 forniscono equilibrio, centimetri e potenza, al centro Beretta e Vehrees formano una coppia di tutto rispetto, mentre Rizzo nel ruolo di libero sta dimostrando tutto il proprio valore. Le statistiche della squadra monzese rispecchiano il reale valore qualitativo di un collettivo costruito per raggiungere risultati importanti. Cristian Fromm alla vigilia: “Affrontiamo sicuramente un’altra Vibo rispetto al confronto di andata, motivo per cui siamo consapevoli che non sarà una partita facile. La Tonno Callipo arriva da risultati importanti e dalla fresca conquista dei Quarti Di Finale della Del Monte® Coppa Italia, sarà perciò galvanizzata dall’ottimo momento e motivata a fare risultato. Noi dobbiamo mettere la stessa determinazione vista contro Ravenna in Coppa, perché ogni partita è importante per la classifica e, di conseguenza, per la corsa ai Play-Off Scudetto. La cosa che mi piace di più del nostro gruppo? La capacità di reagire con grande decisione nei momenti di difficoltà: qualità che dovremo cercare di non perdere mai”.

PRECEDENTI ED EX Un solo confronto diretto tra le due società ed è quello risalente alla gara d’andata dove Botto e compagni espugnarono il Pala Valentia con il punteggio di 0-3. Grande ex di turno è il centrale Marcello Forni, 4 stagioni a Vibo Valentia dal 2012 al 2016.

I probabili sette iniziali

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” Falasca potrebbe schierare Jovovic al palleggio, Hirsch opposto, Beretta e Verhees al centro, Botto e Fromm di banda, Rizzo libero. Il tecnico giallorosso Kantor prova a recuperare Rejlek, ma comunque può contare su un Michalovic in grande spolvero. Coscione al palleggio, Michalovic opposto, Barone e Costa i centrali, Barreto Silva e Geiler in posto 4, Marra libero.

GLI ARBITRI A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Giorgio Gnani di Ferrara (in Serie A dal 1997 ed internazionale dal 2009), e Simone Santi di Città di Castello (PG) (in Serie A dal 1994 ed internazionale dal 2011).

INTERNET, RADIO E TV La partita sarà raccontata in diretta streaming sulle frequenze di Lega Volley Channel (www.sportube.tv/volley). LaC, emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, trasmetterà il match in differita integrale lunedì 19 dicembre alle ore 22:30. Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde con la consueta diretta volley a partire dalle ore 17:55 in Fm sui 98 MHZ e in streaming su www.radioondaverde.it.