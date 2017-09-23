Sconfitta di misura nella prima semifinale del “Memorial Morelli” per la Viola Reggio Calabria, nel finale i lombardi completano la rimonta contro una Viola combattiva e per lunghi tratti in vantaggio.

La Viola parte forte al PalaBorsani

Met Extra che si presenta al PalaBorsani con Passera e Roberts precauzionalmente tenuti a riposo dallo staff medico, e con Patrick Baldassarre, seppur con un minutaggio limitato, finalmente a disposizione di coach Calvani. Nonostante le assenze parte subito forte la Viola Reggio Calabria con un ispiratissimo Pacher sia dalla lunga che dalla corta distanza, Bergamo si affida invece alle triple dell’ex Chieti Sergio. Dopo un primo periodo all’insegna dell’equilibrio nel secondo quarto la Met Extra firma il primo break con il solito Pacher ed un ottimo Agbogan protagonisti ( 33-23 ). Calvani può finalmente contare su Baldassarre e la Viola cresce anche in dinamismo e fisicità, Bergstedt prova a ridurre il gap ma la tripla di Taflaj alla sirena manda le squadre negli spogliatoi sul 28-42.

Dopo l’intervallo lungo l’intensità difensiva di Bergamo aumenta e i lombardi riducono il divario con un parziale di 10-2 firmato Bergstand e Mascherpa. Immediata però la reazione reggina che ,ripartendo ancora una volta dalla difesa, si riporta a distanza di sicurezza con i canestri di Fabi e Rossato ( 45-54). Nell’ultimo periodo la Viola paga la stanchezza e l’aggressività mostrata durante tutto il match , errori di lucidità portano Bergamo alla rimonta sino al 61-61 a tre minuti dal termine. Nel finale in volata Ferri e co. sono più precisi, ad una MetExtra stremata e con le rotazioni ridotte non basta una gran tripla di Fabi. Termina 69- 68 per i lombardi.

Il tabellino della semifinale

Met Extra Viola Reggio Calabria – Basket Bergamo 2014 : 68-69 ( 21-21 ; 42-28; 45-54 )

Viola : Passera n.e , Caroti 6 , Taflaj 8, Roberts n.e , Pacher 15 ,Benvenuti 6, Rossato 8, Baldassarre , Agbogan 11, Fabi 12, . Coach : Calvani. Assistenti : Luise , Motta .

Bergamo : Solano 11, Piccoli , Cazzolato 2 , Mascherpa 9 , Ricci , Ferri 2 , Bedini , Magni , Fattori 2 , Bozzetto 7 , Sergio 14 , Bergstedt 13. Coach : Ciocca . Vice : Vicenzutto