Bergarè a Reggio, gran finale tra show cooking, spettacoli e musica live con Favaloro e i Rubacuori

Ultima giornata di Bergarè 2025 tra gusto, spettacoli e musica live. Appuntamento al Castello Aragonese e in Piazza Castello dalle 10 alle 24

Ultima giornata di Bergarè 2025, la manifestazione dedicata al Bergamotto di Reggio Calabria che anche quest’anno ha saputo unire imprese, istituzioni, scuole e cittadini in un racconto condiviso fatto di cultura, sapori e creatività.

Mostra “Nel mondo del Bergamotto” al Castello Aragonese

Dalle ore 10:00, il Castello Aragonese ospiterà ancora la mostra “Nel mondo del Bergamotto” curata dall’Accademia di Belle Arti e al progetto laboratoriale realizzato dagli studenti del Liceo “Campanella – Preti – Frangipane”, in collaborazione con la Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze, con un flusso continuo di visitatori e curiosi.

Villaggio di Bergarè e area Street Food in Piazza Castello

In Piazza Castello, dalle 10:00 alle 24:00, spazio al Villaggio di Bergarè e all’area Street Food, che accompagneranno le ultime esibizioni dello Stretto Buskers Festival e l’ultimo appuntamento con il Bergarè Show Cooking, affidato agli chef e pasticceri di Le Nasse, La Cascina 1899, Palma d’Oro, Delice, Fragomeni e Taverna.

Musica e divertimento con Augusto Favaloro e i Rubacuori

Dalle 19:00, musica e divertimento con il DJ set “Anema e Core” di Antonio Venanzi e Paulcam, in attesa del concerto di Augusto Favaloro e i Rubacuori (ore 21:00) che chiuderà gli show della quarta edizione di Bergarè tra ritmo e partecipazione.

Un evento che celebra il Bergamotto di Reggio Calabria

Una chiusura che rinnova lo spirito del progetto: valorizzare il Bergamotto come simbolo di un territorio che sa unire tradizione e futuro.