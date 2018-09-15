E' partito il viaggio di BiblioHub, il truck-biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche: dopo la Sicilia, tappe a Rosarno e Vibo Valentia

E’ partito il viaggio di BiblioHub, la biblioteca itinerante di cui è proprietaria Aib – Associazione Italiana Biblioteche – che promuove la coesione sociale in ogni parte dello Stivale e che questa estate ha già toccato la Sicilia, da Canicattini Bagni Siracusa a Bagheria Palermo e prosegue adesso in direzione Roma.

Il tema e le tappe del viaggio

Tema della manifestazione di quest’anno: moderni modelli di biblioteca per nuovi lettori e nuovi territori. Non sarà da meno tutto l’iter di avvicinamento lungo tappe che toccheranno molte località del Sud Italia. Prossimi stop da qui al 22 settembre: Rosarno domani, Vibo Valentia domenica, lunedì a Matera, a Lecce martedì, il giorno successivo a Foggia e ancora Campania e Lazio. Eventi di intrattenimento e animazione coinvolgeranno il pubblico locale e gli operatori delle biblioteche.

BiblioHub è una struttura mobile polifunzionale e multimediale di informazioni su cultura, tempo libero e servizi al cittadino, punto di prestito di libri, e-books scaricabili con QR-code, vetrina di bookcrossing, hotspot wi-fi, internet-point, laboratorio ludico-didattico per bambini e luogo d’incontro e di socializzazione. Il truck, di fatto una biblioteca su ruote, vuole avvicinare i cittadini alla ricca offerta culturale e di servizi con l’aggiunta di una postazione multimediale di co-working e un allestimento per l’esperienza della realtà virtuale, la biblioteca mobile è un vero e proprio laboratorio aumentato multidisciplinare.

Il progetto e chi lo ha sostenuto

Elaborato da Alterstudio Partners per conto di Aib – Associazione Italiana Biblioteche, il progetto è stato realizzato grazie all’importante e convinto sostegno della Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane – ufficio del MiBAC dedicato alla contemporaneità; dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma; dell’Azienda speciale Csbno – Culture Socialità Biblioteche Network Operativo, e degli sponsor tecnici Media Library On Line, Linea Light e Promal srl Arredamento polifunzionale. Il progetto BiblioHub era stato presentato nell’ambito della mostra Taking Care, Progettare per il bene comune alla 15° mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia del 2016.