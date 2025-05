Reggio, tutto pronto per Bicincittà: le modifiche alla viabilità

In vista della 37esima edizione di “Bicincittà”, prevista per domenica 18 maggio, il Settore P.M. e Viabilità -Ufficio Tecnico del Traffico- rende note alla cittadinanza le modifiche previste alla circolazione per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa.

In particolare:

Divieto di sosta con rimozione, ambo i lati (eccetto autorizzati), ed interdizione alla circolazione veicolare su Piazzale Stazione Lido Lato Sud e piazza Indipendenza; dalle ore 06:00 alle ore 13:00 del 18/05/2025

Sospensione temporanea del traffico veicolare dalle ore 09:00 del 18/05/2025 e fino a cessate esigenze nei tratti interessati al passaggio della carovana ciclistica lungo il seguente percorso:

Partenza da piazzale Stazione Lido lato Sud – Lungomare Italo Falcomatà – via Missori – via Barlaam -largo Ponte Nuovo Calopinace – via Galvani – via Mercalli – via Simone Bercarich (già Stadio a Valle) -piazza della Pace- via Italo Alaimo (già via Stadio a Monte) – Piazzale stadio Nord traversa 1° – viale Messina – Largo Botteghelle – viale Calabria – Via Argine Dx Calopinace – via San Francesco da Paola – via T. Campanella – Largo Morisani – via del Torrione – via D. Romeo – via De Nava – Piazzale Mino Reitano – via Italia – via Nazionale Pentimele – Sottopasso FF. SS. – via Provinciale Vecchia Archi – piazzale Enzo Ferrari – via Provinciale Vecchia Archi – Sottopasso FF. SS. – via Nazionale Pentimele – via Santa Caterina – Ponte della Libertà – via Vittorio Veneto – Arrivo piazzale Stazione Lido Lato Sud

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada.