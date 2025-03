Disco verde dalla Commissione al Bilancio di previsione, Falcomatà: ‘Ulteriore tappa nel percorso di risanamento’

È stato approvato in Commissione Bilancio e Tributi, il bilancio di previsione 2025/2027. Il documento è passato con 13 voti favorevoli e 3 contrari. La seduta è stata aperta dai saluti del Presidente di commissione Giuseppe Cuzzocrea, che ha introdotto i lavori e le audizioni del Sindaco Giuseppe Falcomatà e della Segretaria Generale Antonia Criaco.

In particolare, il primo cittadino, nel suo intervento, dopo aver ringraziato i commissari per il lavoro svolto, ha evidenziato:

«Un oggettivo miglioramento sulla tempistica rispetto agli anni precedenti per un bilancio che arriva oggi con quasi un mese di anticipo. Ho apprezzato lo sforzo trattandosi di un documento previsionale. È una ulteriore tappa nel percorso di risanamento. Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti e quali sono le difficoltà che la città, non solo l’Amministrazione, ha attraversato in questi dieci anni. A maggior ragione, i bilanci che noi stiamo approvando, privi dei vincoli del piano di riequilibrio, ci devono fare aumentare l’attenzione affinché non si rischi di ritornare a quelle condizioni che hanno comportato il debito e il disavanzo e tutto ciò che ne è derivato. Questo è fondamentale, siamo contenti dei miglioramenti fatti da questo punto di vista ma siamo consapevoli che la strada è ancora lunga rispetto all’idea di un bilancio e di un comune che sia sempre più forte e solido rispetto al passato».