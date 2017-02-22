Blaskom a La Sosta: i migliori successi di Vasco Rossi live

La Sosta, famoso locale reggino, noto per il buon cibo e l’ottima musica, presenta un evento live imperdibile in compagnia dei Blaskom!

Venerdì 24 febbraio 2017, a partire dalle ore 22:00 potremmo godere di una serata di musica coinvolgente, durante la quale la band Blaskom, gruppo sempre più affermato in Calabria, si esibirà sulle note dei migliori successi di Vasco Rossi.

La passione e l’amore comune per il rocker “maledetto” ha infatti unito i cinque musicisti Davide Laganà (batteria e voce), Edoardo Pedà (voce), Tonino Crea (basso), Fortunato Trefiletti (chitarra) e Sergio Rindone (tastiere e voce), già affermati sul territorio, che hanno deciso di creare la mitica tribute band in onore del Komandante Rossi.

La Sosta vi farà cantare e danzare su quella musica che rappresenta intere generazioni, quella musica che ancora oggi riempie gli stadi.

Siete tutti invitati ad un evento live indimenticabile: Blaskom, La Sosta (Via Monsignor Bergamo n 37, Villa San Giovanni), venerdi 24 febbraio 2017 ore 22:00!