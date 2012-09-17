Blu sky: al via la stagione teatrale 2012

“Due Matrimoni e un funerale”, “Gatta ci cova”, “il ratto delle Sabine”, “Si chiuri na porta e si iapri un purtuni”. Sono questi alcuni degli spettacoli che andranno in scena al Teatro Loreto nell’ambito del cartellone allestito dal Gruppo Artistico Blu Sky per la stagione teatrale 2012-2013.

Sette appuntamenti che, come sempre, non mancheranno di suscitare interesse culturale e di puro divertimento nel pubblico, ormai sempre più numeroso, che da anni segue le performance del gruppo teatrale reggino divenuto ormai un’icona nella ricerca del linguaggio (il “dialiano”) e della commedia comica, divertente e popolare.

Insieme al Blu Sky, nel teatro di Via Sbarre Centrali si esibiranno anche alcune compagnie provenienti dalla Sicilia, Campania e dal Lazio i cui lavori, sempre vernacolari, rappresentano uno spaccato di quelle realtà altrettanto comiche, divertenti e popolari. Il 26-27-28 ottobre 2012 si alzerà il sipario per il debutto stagionale del Blu Sky con “Due matrimoni ed un funerale”.

Intanto, il Gruppo reggino ha realizzato un cofanetto di tre DVD di esilaranti commedie che è già in distribuzione e vendita in tutte le edicole di Reggio Calabria e provincia, nelle migliori librerie di Reggio Calabria e naturalmente presso il Teatro Loreto. Il cofanetto edito dalla casa editrice “Città del sole” di Franco Arcidiaco è in vendita al prezzo di € 15.00.

La location è sempre la “bombonera”: il Teatro Loreto via Sbarre Centrali, 151 a Reggio Calabria. Il Blu Sky vi aspetta, per divertirsi e farvi divertire!