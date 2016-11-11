Bluocean’s workshop: a Reggio Calabria Massimo Berruti

Prende il via a Reggio Calabria il workshop di fotogiornalismo diretto da Massimo Berruti, autorevole firma del panorama fotogiornalistico italiano, vincitore del Magnum Foundation Emergency Fund, e componente di di Agence VU.

Il modulo del Bluocean’s Workshop da titolo “La ricerca del racconto” si svolgerà dal 15 al 17 novembre.

L’appuntamento di alta formazione didattica fotografica e fotogiornalistica è frutto della consolidata partnership ufficiale tra Bluocean e National Geographic che patrocina l’intera sessione di eventi didattici Bluocean’s Workshop.

Il tema del modulo e i corsisti

Guidati da Massimo Berruti, i corsisti, provenienti anche da fuori regione, affronteranno le problematiche legate alla ricerca e alla selezione di una storia. Uscire fuori dal coro, proporre un lavoro di qualità con contenuti forti e di sicuro interesse.

Dalla rassegna stampa guidata fino allo studio dei mezzi teorici dedicati alla ricerca e allo sviluppo delle storie, l’appuntamento didattico ha lo scopo di far comprendere lo studio e la ricerca del reportage fotografico: dalla scelta alla realizzazione della storia.

Il Workshop valorizzerà in maniera specifica anche il territorio reggino che diverrà meta di un appuntamento dagli alti contenuti didattici e tecnici dell’arte fotografica e che sarà luogo di studio e documentazione, negli shooting serali, così come previsto dal programma. Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di frequenza.

Solo due posti sono rimasti disponibili, per chiedere il programma e partecipare: info@bluocean.it

Qui la puntata di Fotografi dedicata da SKY a Berruti https://www.youtube.com/watch?v=cpTll2TFZC8

Chi è Massimo Berruti

A seguire una breve presentazione di Massimo Berruti e una immagine tratta da un suo reportage negli USA.

*Massimo Berruti. Nato a Roma nel 1979, interrompe gli studi di biologia per dedicarsi alla fotografia. Attivo come freelance dal 2004, nel 2005 entra a far parte dell’agenzia Grazia Neri.

Con le sue immagini ha documentato storie dall’Italia, Europa, Vicino Oriente, Africa, Asia e USA. Negli anni ha costruito un rapporto privilegiato con il Pakistan e la cultura pashtun, dei quali ha raccontato il coinvolgimento e gli esiti della “guerra al terrorismo”. Molte di queste immagini sono poi confluite in “The Dusty Path”.

Con i suoi reportage Berruti ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, da ultimo il Magnum Foundation Emergency Fund. Dal 2008 è parte di Agence VU.