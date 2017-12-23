A Bocale ‘Aspettando il Natale…… cultura, tradizioni e sapori’
La Pro Loco Bocale invita al Centro Civico di Pellaro per un pomeriggio di poesie, canti e degustazioni di prodotti tipici di Natale
23 Dicembre 2017 - 11:17 | di Vincenzo Comi
Nell’ottica della manifestazione d’interesse delle Attività Natalizie 2017 promossa dal comune di Reggio Calabria, la PRO LOCO BOCALE città di Reggio Calabria comunica che Sabato 23 Dicembre 2017 alle ore 18 presso i locali del Centro Civico a Pellaro si terrà la manifestazione:
“Aspettando il Natale……cultura, tradizioni e sapori”.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare ad un pomeriggio dedicato alla riscoperta delle tradizioni, avvolti da un’atmosfera natalizia fra poesie, canti e degustazione di prodotti tipici.
Interverranno gli scrittori Natale Cutrupi, Rocco Nassi e Francesca Tavani che con le loro poesie faranno rivivere momenti del passato.
Allieteranno la serata con canti e suoni della tradizione popolare i musicisti Antonio Borruto, Demetrio Dattola e Giuseppe Scopelliti del gruppo ETNOFOLK VERSUD.
Questa manifestazione rappresenta la conclusione delle attività svolte nell’anno 2017 dalla Pro Loco per la valorizzazione del territorio.
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