La Pro Loco Bocale comunica che è stata posta la prima pietra in acqua per le soffolte di Bocale I° e chiede la prosecuzione delle opere di protezione del litorale

La Pro Loco Bocale città di Reggio Calabria, comunica che, dopo i vari proclami di inizio lavori del 26 settembre scorso, è stata posta la prima pietra in acqua.

È arrivata nella tarda mattinata di ieri l’imbarcazione preposta alla messa in acqua dei massi che serviranno alla realizzazione delle soffolte, opere di salvaguardia della costa di Bocale I°.

Lavori da noi richiesti, seguiti e sollecitati in tutti i modi, anche portandoli all’attenzione dei media nazionali, con il Tg satirico di “Striscia la Notizia“.

Il nostro intento è stato e sarà sempre la protezione del nostro territorio e litorale che era meta di tanti turisti quando vi era la spiaggia e sorgevano anche quattro attività commerciali che davano lavoro a tanta gente.

La battaglia della Pro Loco per il litorale

Abbiamo seguito fino ad oggi e continueremo a seguire tutti i passi, a cominciare dall’inizio della richiesta di protezione per un’area di litorale, che nello spazio di tre anni è stata rovinosamente distrutta dalle mancate e tardive opere di protezione da parte degli enti competenti.

Questa nostra battaglia iniziata, dalla costituzione della nostra associazione nel 2011, nel tempo ha portato frutti solo in alcuni tratti, come ad esempio la spiaggia del lido Calypso, che dopo il primo intervento con pennelli e soffolte nell’arco di tre anni ha rivisto la luce di un tratto corposo di spiaggia e la conseguente ripresa dell’attività balneare dello stesso lido penalizzato negli anni precedenti.

Gli altri lidi senza miglioramenti

Diversa sorte invece è toccata alle altre tre attività balneari, lido La Playa, lido Mamita e lido Sciao che ad oggi non hanno visto miglioramento in metri di spiaggia, nonostante l’arrivo fin lì di opere marittime evidentemente non idonee che hanno garantito solo la salvaguardia dell’abitato.

Per i suddetti tratti e per tutto il resto del litorale che arriva fino a Punta Pellaro chiediamo a tutti gli enti competenti, un celere intervento di prosecuzione di opere marittime di salvaguardia e risistemazione della strada , affinché non si creino ulteriori danni e disagi a tutta la collettività. Noi saremo sempre qui a vigilare affinché le opere vengano svolte e per questo siamo pronti comunque a denunciare tutti coloro che arrecheranno danno al territorio con la politica del non fare.