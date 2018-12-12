Sabato 15 dicembre in piazza a Bocale si accende l'albero della solidarietà di lana, tra fuoco, dolci natalizi e artisti di strada

L’albero della solidarietà costruito assemblando delle mattonelle di lana frutto della collaborazione con le signore del quartiere di Bocale! A breve verrà illuminato! Vi aspettiamo sabato 15 dicembre in piazza chiesa a Bocale a partire dalle ore 18:00 per una serata all’insegna della solidarietà riscaldati da un grande fuoco gustando dolci e cibi della tradizione natalizia calabrese in compagnia degli artisti di strada GiocoleReggio – Performers e Artisti di strada e dei ragazzi dell’associazione Artinsieme RC. La nostra periferia sempre al centro… #leperiferiealcentro

Fonte: Ekokerò Comitato LiberAttivo