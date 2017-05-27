Bocciatura dei 5 direttori dei supermusei. Il Touring Club Italiano esprime sconcerto

Dopo la sentenza del Tar del Lazio il Touring Club Italiano si schiera con il ministro Franceschini e parla di danno al sistema culturale

In merito alla decisione del TAR del Lazio che ha bocciato la nomina dei cinque dei venti direttori dei supermusei, le cui nomine di conseguenza sono state annullate, il Touring Club Italiano, ente culturale e civil servant del Paese esprime il proprio sconcerto.

“Siamo d’accordo con il Ministro Dario Franceschini – afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano – che la sentenza penalizzi l’immagine e il funzionamento del sistema culturale italiano, che sta dando segni di vitalità e di crescita.

Pensiamo, inoltre – continua Iseppi – che il nostro Paese avrebbe diritto ad avere, in molti casi, una magistratura meno burocratica e culturalmente più consapevole e un Parlamento che legiferi in modo meno approssimativo”.