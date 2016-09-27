Borgociterium, un piccolo angolo di paradiso in Calabria – VIDEO

Siamo a Cerisano, suggestivo paese delle Serre Cosentine ai piedi del monte Cocuzzo. Secondo alcune ipotesi il piccolo borgo, fondato dagli Enotri, sarebbe stato conosciuto già dai Greci con il nome di Citerium.

Ed è questo particolare che ispira i proprietari di Borgo Citerium Resort nel dare il nome alla propria struttura.

Il borgo di Cerisano recuperato allo stato originale

Cerisano è un antico borgo del XVIII secolo recuperato allo stato originale, e poi egregiamente portato a nuova vita attraverso un minuzioso e completo rifacimento.

La famiglia Patitucci, artefice del resort, è riuscita a coronare il proprio sogno: realizzare una costruzione moderna, giovane, ricca di ogni confort per allietare i propri ospiti, mantenendo però la struttura originale immersa nel verde di una meravigliosa campagna in cui la natura ne diviene indiscussa protagonista.

La cucina tipica rivisitata del ristorante

Borgo Citerium Resort concede ai suoi clienti un ricco e ricercato menù proponendo cibi sani e autentici, cercando nella semplicità dei sapori il modo per godere al meglio dei prodotti caratteristici del luogo attraverso una gastronomia tipica rivisitata.

La cucina offre la possibilità di scoprire una gamma di prodotti, attentamente selezionati e ricercati sul territorio, a seconda della reperibilità stagionale, preparati con esperienza e professionalità per conservare ed esaltarne i sapori, per poi presentarli e servirli con raffinatezza e creatività.

Eventi e cerimonie tra natura e tradizione

Ogni singolo dettaglio dell’elegante ristorante di Borgo Citerium Resort è particolarmente curato: l’atmosfera raffinata ed elegante, il servizio attento e sollecito lo rendono il luogo ideale per l’organizzazione di ogni tipo di evento: ricevimento classico in occasione di matrimoni, compleanni, anniversari, cocktail party, buffet, banqueting, catering e brunch domenicale.

Momenti unici in cui natura, arte e tradizione si fondono nello splendido scenario del Borgo Citerium Resort circondato da una tenuta di 30.000 mq, completamente immersa nel verde, tra ulivi secolari e piante mediterranee.

L’occhio si perde sino a vedere toccare la terra con il cielo che sovrasta il suggestivo paesaggio collinare, in cui è possibile respirare il profumo incontaminato della campagna.

Borgo Citerium Resort è un piccolo angolo di paradiso in cui allietare i Vostri momenti più belli.

Per maggiori info: www.borgociterium.it

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