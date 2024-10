Università in Calabria, in arrivo 4,2 milioni per le borse di studio 2020

"La prospettiva è di arrivare in tempi rapidi ad una nuova legge regionale per garantire il diritto allo studio". Le parole dell'ass. Savaglio

Durante la seduta di Giunta appena conclusa, in considerazione della crisi in corso, è stato deliberato un importante provvedimento a favore delle politiche a sostegno del sistema universitario: l’ampliamento della dotazione dell’azione 10. 5. 2 del POR, riservata alle borse di studio per il sostegno di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, consentirà di rafforzare la dotazione di risorse ordinarie, già previste nel bilancio regionale, per garantire il diritto allo studio ad un numero sempre più ampio di studenti calabresi. La dotazione aggiuntiva, per il solo anno 2020, è pari a 4.255.319,00.

Leggi anche