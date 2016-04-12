Stráich! Il Bowling della ndrangheta rinasce e diventa spazio libero per tutti

Struttura confiscata e chiusa da anni, il Bowling Industriale può rinascere come spazio libero per i giovani: servirà l'aiuto dei cittadini

Servirá l´aiuto dei cittadini, il Bowling ´Índustriale´ peró dopo di chiusura potrá presto riaprire i battenti. Preso in gestione nel 2015 dall´associazione “Arci” di Reggio Calabria, la grande struttura situata nel centro cittadino (confiscata diversi anni fa a Gioacchino Campolo) diventerá con il nuovo progetto un centro polivalente per i giovani.

Iniziati da tempo i lavori di riqualificazione, grazie anche alla collaborazione degli studenti dell´Industriale, la struttura deve peró subire i lavori di messa a norma degli impianti. Per raggiungere la cifra necessaria per completare i lavori potrebbe scattare una campagna di “crownfunding” che con l´aiuto di associazioni e cittadini aiuterebbe a raggiungere l´obiettivo.

La campagna di comunicazione “Straich!

” con i birilli che hanno invaso i punti strategici della cittá, servono proprio per attirare l´attenzione e stimolare la curiositá dei cittadini. Giá quasi 1000 “mi piace” sulla pagina Fb, sul sito www.arcireggiocalabria.it si trovano tutte le informazioni sul progetto e lo stato attuale dei lavori.

(foto di Marco Costantino)