Briatore: ‘Iniziativa e creatività, e la Calabria può farcela.’

Finale scoppiettante per la tappa di Reggio Calabria di “Panorama d’Italia”. Il governatore uscente della Regione replica alle accuse e difende la sua gestione. Nel pomeriggio, talk show con l’imprenditore del Billionaire intervistato da Signorini e Mulè. Oltre 5000 spettatori per i 15 eventi del programma. Appuntamento a Lecce dal 14 al 17 maggio.

Nel pomeriggio, sempre al Cilea, ultimo evento: un’intervista esplosiva di Flavio Briatore, l’imprenditore-showman che ha sposato una calabrese doc, Elisabetta Gregoraci, al direttore di Chi Alfonso Signorini e al direttore di Panorama Giorgio Mulè. “Perché i giovani di qui non s’inventano qualcosa di nuovo? Invece di girare a vuoto dovrebbero tutti cominciare a far qualcosa in questo Paese, chi va via di qui è quello che forse ha meno coraggio. Voi che siete qui dovete invece dimostrare a voi stessi e ai vostri figli che ce la fate, e allora dovete cominciare a stravolgere la burocrazia, abbiate creatività e iniziativa e cominciate magari a fare lavori che non vi piacciono, poi le cose evolvono”. “Io credo che la creatività sia fondamentale”, ha aggiunto Briatore. ”Sulla spiaggia di Soverato mi sono arrabbiato, ho visto tanta sciatteria e niente servizi. Colpa dell’Italia è la cattiva politica che ha fatto vivere Sud di assistenzialismo. In Sardegna faccio guerre giornaliere, per i disservizi che ci sono. Ma anche qui a Reggio, un aeroporto come questo non può esistere, quando vuoi fare turismo come l’Italia potrebbe e dovrebbe fare, tutto il Paese deve cambiare, non c’è un portale Internet sull’Italia, non c’è una catena alberghiera italiana…”.Poi Briatore ha spiegato che non intende più investire in Italia per l’eccesso di burocrazia: “In America come in Kenia abbiamo fatto cose in due anni che in Italia ce ne volevano otto. La gente non investe più qui perché ha paura, qui le leggi vengono interpretate non danno sicurezze. La burocrazia è quel che ha danneggiato di più, come me ci sono tanti che non investono più”. Infine ha difeso Renzi: “Sta andando avanti come un bulldozer, merita di essere sostenuto, vuole decidere mentre chi era in politica finora voleva solo lavorare per restarci”. E ha aggiunto su Berlusconi: “E’ un grande amico, la situazione in cui lo lasciano, che non si sa cosa accadrà il 10 aprile, è umiliante per il Paese, è un uomo che al di là di tutto ha dato lavoro a centinaia di migliaia di persone”.Con il talk-show di Briatore si è dunque conclusa la prima tappa di “Panorama d’Italia”, il tour di convegni, dibattiti, intrattenimento e cultura che Panorama ha organizzato in tutta Italia e che proseguirà fino a fine novembre. Nell’insieme hanno preso parte fisicamente ai quindici eventi di Reggio circa 5000 spettatori, mentre milioni di telespettatori e di lettori ne hanno seguito le cronache attraverso TgCom, gli i telegiornali Mediaset e i social-media del gruppo. Il passaggio di testimone c’è stato, alla fine dell’intervista di Scopelliti, con il Comune di Lecce, rappresentato dal Antonio La Mosa, che ospiterà dal 14 al 17 maggio prossimi la seconda tappa del tour.