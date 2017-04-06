British School RC: conclusa la competizione Kangourou

Ieri mattina, presso la International House British School di Reggio Calabria, si è conclusa un’altra importante tappa dell’avvincente competizione “Kangourou della Lingua Inglese”: la semifinale nazionale.

I sorrisi entusiasti dei partecipanti di diverse fasce d’età, il confronto vivo tra loro, la sentita collaborazione e partecipazione di molti insegnanti, hanno confermato l’importanza che questa iniziativa riveste per la formazione e la motivazione dei nostri ragazzi. Un modo per mettere alla prova le proprie abilità, l’occasione di utilizzare la lingua e accrescere la propria sicurezza e disinvoltura in un contesto divertente e stimolante.

L’importanza della lingua inglese

La conoscenza della lingua inglese, in un mondo sempre più globalizzato, è la chiave che facilita l’accesso a diverse opportunità di crescita personale e lavorativa, e rappresenta un requisito ormai immancabile non solo all’estero ma, negli ultimi anni in misura sempre crescente, anche in Italia e nel Sud Italia, in cui è braccio destro della crescita e dello sviluppo del turismo.

Cambridge English Language Assessment, occupatosi della preparazione dei contenuti delle tre fasi della competizione, conferisce, come ormai noto, un marchio di efficienza e professionalità, e garantisce ai migliori 100 studenti che raggiugeranno la finale di Mirabilandia la possibilità di poter svolgere, un vero e proprio esame Cambridge ed ottenere, se superato, la certificazione ufficiale Cambridge English riconosciuta a livello internazionale, sia in ambito accademico che lavorativo.

I complimenti a studenti e scuole

Oltre che ai ragazzi, i complimenti e le congratulazioni vanno alle scuole i cui studenti hanno raggiunto la semifinale, sfidandosi nei giorni scorsi a Reggio Calabria per poter accedere alla finale: I.C. Radice-Alighieri (referente prof.ssa Maria Giglietta), L.S. “Tommaso Gullì” (referente prof.ssa Evelyn Lloyd), I.I.S. “Oliveti Panetta” (referenti prof.ssa Roberta Saccà e prof.ssa Eleonora Simone), I.C. Vitrioli-Principe Di Piemonte (referenti prof.ssa Santina Canale e prof.ssa Angela Minniti), I.T.T. “Panella Vallauri” (referente prof.ssa Angela Russo), Liceo Scientifico “P. Mazzone” (referente prof.ssa Caterina Mazzaferro).

Well done ragazzi! Prossima fermata: Mirabilandia!