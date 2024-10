Bronzi di Riace fuori da Reggio? Malacrino categorico: “Assolutamente no, sono il nostro simbolo”

Il dibattito sulla possibilità che i Bronzi di Riace possano ‘viaggiare’ e tornato d’attualità. L’ultima proposta è arrivata dai consiglieri regionali Enzo Ciconte e Orlandino Greco, che in questi giorni hanno depositato un mozione per la Giunta regionale.

“I Bronzi dovrebbero essere inseriti in una programmazione ben dettagliata, che non escluda una eventuale esposizione in altre regioni o, addirittura, nei musei piu’ importanti del pianeta. Far conoscere le nostre bellezze e organizzare tour internazionali potrebbe ancor di piu’ incentivare e invogliare i turisti a visitare la Calabria e a recarsi nei posti e nei luoghi dei Bronzi”, il pensiero dei due consiglieri regionali.