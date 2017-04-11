City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Brunori Sas al concertone del 1 maggio a Roma

Il cantautore calabrese, reduce dal successo di A casa tutto bene, sarà a Roma il 1 maggio: ecco i primi artisti annunciati sul palco

11 Aprile 2017 - 19:36 | di Pasquale Romano

Brunori Sas in concerto al Teatro Rendano, tour Il cammino di Santiago

Un 2017 d’oro sinora per Brunori Sas. Il cantautore calabrese, definito ‘l’artista indipendente del momento’, suonerà a Roma al concertone del 1 maggio. Reduce dal successo ottenuto con l’ultimo album ‘A casa tutto bene’, Brunori sta ottenendo conferme a livello nazionale, sia come elogio della critica che apprezzamento del grande pubblico.

La lista dei cantanti che canteranno al 1 maggio è in via di definizione, questo un primo elenco di artisti che si esibiranno: Francesco Gabbani, l’autore e cantante Ermal Meta, Edoardo Bennato, Samuel, l’elettro-dance dei Planet Funk, Brunori Sas; la stella del desert blues Bombino, il virtuoso violinista spagnolo di origini libanesi e discendenza armena Ara Malikian, il progetto del poliedrico cantautore Vasco Brondi, Le Luci della Centrale Elettrica, gli Ex-Otago.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Roma Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?