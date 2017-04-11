Brunori Sas al concertone del 1 maggio a Roma

Il cantautore calabrese, reduce dal successo di A casa tutto bene, sarà a Roma il 1 maggio: ecco i primi artisti annunciati sul palco

Un 2017 d’oro sinora per Brunori Sas. Il cantautore calabrese, definito ‘l’artista indipendente del momento’, suonerà a Roma al concertone del 1 maggio. Reduce dal successo ottenuto con l’ultimo album ‘A casa tutto bene’, Brunori sta ottenendo conferme a livello nazionale, sia come elogio della critica che apprezzamento del grande pubblico.

La lista dei cantanti che canteranno al 1 maggio è in via di definizione, questo un primo elenco di artisti che si esibiranno: Francesco Gabbani, l’autore e cantante Ermal Meta, Edoardo Bennato, Samuel, l’elettro-dance dei Planet Funk, Brunori Sas; la stella del desert blues Bombino, il virtuoso violinista spagnolo di origini libanesi e discendenza armena Ara Malikian, il progetto del poliedrico cantautore Vasco Brondi, Le Luci della Centrale Elettrica, gli Ex-Otago.