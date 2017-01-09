‘Brunori Sas – A casa tutto bene’, lo speciale su Sky Arte HD

Andrà in onda mercoledì 11 gennaio alle 21.15 su Sky Arte HD, lo speciale: “Brunori Sas – A casa tutto bene“. Il titolo del documentario si ispira all’omonimo disco del cantautore cosentino, in uscita il prossimo 20 gennaio per Picicca Dischi.

Tra sintetizzatori e orchestre d’archi, paesi fantasma e contesti urbani, il cantautore e la sua band regaleranno al pubblico, un assaggio esclusivo dei loro nuovi brani.

Lo speciale, diretto da Giacomo Triglia e girato tra lo studio di registrazione ricavato in una vecchia masseria di S.Marco Argentano, gli affascinanti scorci dell’Aspromonte e i cieli di Milano, ci farà immergere nella composizione e nella lavorazione dell’album, delineandone caratteristiche e contenuti.

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