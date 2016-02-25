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Bullo perchè? Prevenzione e contrasto del bullismo a scuola

Esperti, psicologi e Polizia Postale a confronto con gli studenti sul bullismo, tra disagio in età evolutiva, empatia e violenza in rete

25 Febbraio 2016 - 12:07 | di Vincenzo Comi

Convegno sulla prevenzione e il contrasto del bullismo al Liceo Volta di Reggio Calabria

Domani alle ore 10.00 nella sala Conferenze del Liceo Scientifico “ Alessandro Volta” di Reggio Calabria si svolgerà un convegno sulla Prevenzione e contrasto del bullismo a scuola . Il bullismo è un problema serio e per far sì che sia tenuto lontano dalle aule scolastiche e dalla vita dei giovani è importante che a scuola   si affronti  e se ne discuta in maniera seria e  attiva.

Il seminario voluto dalla dirigente scolastica

Il Dirigente Scolastico Professoressa Angela Maria Palazzolo, convinta che  il problema vada affrontato dalla più giovane età e tenuto regolarmente sotto controllo in modo tale che ognuno possa capire il problema senza sottovalutarlo o inquadrarlo come uno scherzo tra ragazzi , ha organizzato un seminario sul tema.

Infatti  al Liceo Volta  Venerdì 26 Febbraio se ne parlerà alla presenza di esperti , infatti dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico Professoressa Angela Maria Palazzolo, del Presidente dell’Associazione “ Vecchia Guardia di Pubblica Sicurezza” e del Questore di Reggio Calabria Dottor Raffaele Grassi ,  i lavori  introdotto dal  Dottor Attilio Concerto , Socio Onorario Associazione “Vecchia Guardia di P.S.”, registreranno gli interventi del  Prof. Rocco Zoccali, Ordinario di Psichiatria e Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Messina che relazionerà su “Il bullismo: disagio e aggressività in età evolutiva”, della Dott.ssa Annalisa Giordano Psicologa-Psicoterapeuta Associazione Ecopoiesis R. C che relazionerà su “Bulli…cosa hanno nella testa  Metacognizione e empatia nel fenomeno del bullismo”, degli Ispettori capo di Pubblica Sicurezza presso la Polizia Postale di Reggio Calabria Francesca Inuso e Anna Curcurato  che parleranno di violenza virtuale e bullismo in rete e infine il Professore Giovanni Giacobbe , psicologo e psicoterapeuta parlerà del compito della scuola nella prevenzione educativa.

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