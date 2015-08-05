‘Burning Bridges’, l’estate dei Bon Jovi!
Il 28 agosto arriva Burning Bridges, il quattordicesimo album dei Bon Jovi: il primo singolo, i brani rivisitati e la tracklist completa
05 Agosto 2015 - 10:00 | di Federica Geria
di Antonio Cormaci – Eroi assoluti della nostra epoca con 135milioni di copie dei loro album vendute, i Bon Jovi, con i loro pezzi, sono entrati nel cuore di tutti gli appassionati di rock, con i loro ritmi orecchiabili ed energici ed avendo suonato in 2900 concerti. La band statunitense, sulla cresta dell’onda dal 1986, non è tuttavia minimamente intenzionata a fermarsi: il 28 agosto, infatti, verrà pubblicato un nuovo album, il loro quattordicesimo, “Burning Bridges”, prodotto dalla Mercury Record, la celebre casa discografica che ha prodotto anche Chuck Berry.
L’album è una sorta di messa alla prova, contenendo principalmente una serie di brani esclusi dai precedenti lavori della band e rivisti proprio per questo nuovo lancio. Il primo singolo, “Saturday Night Gave Me Sunday Morning”, ad esempio, era stata escluso dalla sessione di “The Circle“. Stando a queste prime indicazioni, l’album non spicca per eccessiva originalità. Diversi fan hanno sottolineato il sound simile a Gotta Be Somebody dei Nickelback proprio del pezzo in esame. Il 28 agosto avremo ulteriori indicazioni.
Di seguito la tracklist:
- A Teardrop to the Sea
- We Don’t Run
- Saturday Night Gave Me Sunday Morning
- We All Fall Down
- Blind Love
- Who Would You Die For
- Fingerprints
- Life Is Beautiful
- I’m Your Man
- Burning Bridges
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