‘Burning Bridges’, l’estate dei Bon Jovi!

di Antonio Cormaci – Eroi assoluti della nostra epoca con 135milioni di copie dei loro album vendute, i Bon Jovi, con i loro pezzi, sono entrati nel cuore di tutti gli appassionati di rock, con i loro ritmi orecchiabili ed energici ed avendo suonato in 2900 concerti. La band statunitense, sulla cresta dell’onda dal 1986, non è tuttavia minimamente intenzionata a fermarsi: il 28 agosto, infatti, verrà pubblicato un nuovo album, il loro quattordicesimo, “Burning Bridges”, prodotto dalla Mercury Record, la celebre casa discografica che ha prodotto anche Chuck Berry.

L’album è una sorta di messa alla prova, contenendo principalmente una serie di brani esclusi dai precedenti lavori della band e rivisti proprio per questo nuovo lancio. Il primo singolo, “Saturday Night Gave Me Sunday Morning”, ad esempio, era stata escluso dalla sessione di “The Circle“. Stando a queste prime indicazioni, l’album non spicca per eccessiva originalità. Diversi fan hanno sottolineato il sound simile a Gotta Be Somebody dei Nickelback proprio del pezzo in esame. Il 28 agosto avremo ulteriori indicazioni.

Di seguito la tracklist: