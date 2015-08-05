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‘Burning Bridges’, l’estate dei Bon Jovi!

Il 28 agosto arriva Burning Bridges, il quattordicesimo album dei Bon Jovi: il primo singolo, i brani rivisitati e la tracklist completa

05 Agosto 2015 - 10:00 | di Federica Geria

Bon Jovi e il nuovo album Burning Bridges

di Antonio Cormaci – Eroi assoluti della nostra epoca con 135milioni di copie dei loro album vendute, i Bon Jovi, con i loro pezzi, sono entrati nel cuore di tutti gli appassionati di rock, con i loro ritmi orecchiabili ed energici ed avendo suonato in 2900 concerti. La band statunitense, sulla cresta dell’onda dal 1986, non è tuttavia minimamente intenzionata a fermarsi: il 28 agosto, infatti, verrà pubblicato un nuovo album, il loro quattordicesimo, “Burning Bridges”, prodotto dalla Mercury Record, la celebre casa discografica che ha prodotto anche Chuck Berry.

L’album è una sorta di messa alla prova, contenendo principalmente una serie di brani esclusi dai precedenti lavori della band e rivisti proprio per questo nuovo lancio. Il primo singolo, “Saturday Night Gave Me Sunday Morning”, ad esempio, era stata escluso dalla sessione di “The Circle“. Stando a queste prime indicazioni, l’album non spicca per eccessiva originalità. Diversi fan hanno sottolineato il sound simile a Gotta Be Somebody dei Nickelback proprio del pezzo in esame. Il 28 agosto avremo ulteriori indicazioni.

Di seguito la tracklist:

  1. A Teardrop to the Sea
  2. We Don’t Run
  3. Saturday Night Gave Me Sunday Morning
  4. We All Fall Down
  5. Blind Love
  6. Who Would You Die For
  7. Fingerprints
  8. Life Is Beautiful
  9. I’m Your Man
  10. Burning Bridges
Bon Jovi, la band rock statunitense nell'estate di Burning Bridges

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