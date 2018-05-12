C Femminile: la Centro Basket Catanzaro campionessa di Calabria
La Centro Basket Catanzaro vince il campionato di C Femminile battendo in finale la Magic Basket Reggio Calabria e conquista la B 2018-19
12 Maggio 2018 - 08:48 | di Vincenzo Comi
Grande soddisfazione per la Centro Basket Catanzaro.
La campagine catanzarese del Presidente Guido Scarcello vince il campionato di C Femminile di Calabria ottenendo il pass per partecipare alla season di B in rosa 2018-19. Il girone di C Femminile è stato vinto dalla compagine della Gm Cosenza, società che ha disputato il girone con lo status di “fuori-classifica” all’interno di un proficuo progetto giovanile.
La finale contro la Magic Basket Reggio Calabria
Nella finalissima del campionato, invece, la compagine della Centro Basket Catanzaro allenata dal trio formato da Emiliano Scarcello, Danilo Chiarella e Fabio De Rossi ha battuto in due gare la resistenza dell’esperta Magic Basket Reggio Calabria.
Nella sfida del Palapulerà, la Ccb aveva limitato le reggine con il risultato di 38 a 33: il punteggio è stato confermato anche in gara due nella gara del PalaCalafiore con il punteggio di 44 a 49 sempre a favore delle giovani atlete catanzaresi.
Un ottimo traguardo per un sodalizio molto attivo sia in ambito maschile che in ambito femminile con grandi prospettive per il futuro.
Il tabellino di gara due al PalaCalafiore
Campionato serie C Femminile – Finale, ritorno.
(10/05/2018 ore 19:30, Palapentimele, Reggio Calabria)
NEW BASKET MAGIC2017 Reggio Calabria – AD US CATANZARO CENTRO BASKET- 44-49 (18-8, 26-24, 36-34)
NEW BASKET MAGIC2017 Reggio Calabria: Palazzolo 8, Vozza 14, Caridi 6, Fotia 12, Militano 2, Ungaro 2, De Liguori.
A.D. US CATANZARO CENTRO BASKET: Astorino 10, Montebello 12, Nocera n.e., Vitale 2, Bellassi 2, Alfano, Santoro 6, Santopolo 11, Rijtano n.e., Martino, Macrì 2, Greco 4. Allenatore: E. Scarcello, 1°assistente: F. Derossi, 2° assistente: D. Chiarella.
ARBITRI: Simone G. di Motta San Giovanni (RC) e Gerardis E. Reggio Calabria. IL ROSTER
2000 RIJTANO EMILIA
2000 VITALE ALESSIA
2000 MARTINO MARIA PAOLA
2000 SANTOPOLO VITTORIA
2001 ALFANO SIMONA
2001 RUGA GIULIA
2001 SANTORO ALESSIA
2001 MACRI’ NOEMI
2002 BELLASSI ELEONORA
2002 NOCERA MARTINA
2002 GRECO FRANCESCA
2002 MONTEBELLO ALICE
2002 MAESTRALE DALILA
2003 MACCARRONE GABRIELLA
2004 ALFANO VALERIA
2004 MONTEBELLO MARTA
2005 DE ROSSI FEDERICA
2005 PUGLIESE MARIAELENA
2005 MAESTRALE SOFIA
2005 TRAVERSA CLAUDIA
2005 NISTICO’ BENEDETTA
2005 RANIERI ALESSIA
2006 RIZZUTI ANNAROSA
2006 MATERA FRANCESCA
COACH SCARCELLO EMILIANO
ASSISTENTE DEROSSI FABIO
DIR. TECNICO CHIARELLA DANILO
DIR. RESPONSABILE SANTOPOLO NICOLA
MEDICO DI GIUSEPPE ANNA
PREPARATORE PARENTELA ANDREA
PREPARATORE PUDIA ANNA
FISIOTERAPISTA IANNELLI LUCA
DIR. ACCOMPAGNATORE DE SIENA SANDRO
RESP. ORGANIZZATIVO SCOZZESE CLAUDIO
AREA COMUNICAZIONE LUCIA CESARE
FOTOGRAFO MONTEBELLO ORESTE
PRESIDENTE SCARCELLO GUIDO.
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