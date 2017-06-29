Inizia l’avventura della Catanzaro centro Basket femminile
La Ccb Under 15 femminile è l'unico team calabrese alle finali nazionali del 3vs3 federale a Bardolino, in provincia di Verona
29 Giugno 2017 - 12:17 | di Eva Curatola
Inizia oggi l’avventura nazionale per la Catanzaro Centro Basket Femminile.
Vanno in scena le fasi finali del 3vs3 federale e con tanta volontà ed impegno il sodalizio calabrese, sarà l’unico team presente alle finali azzurre.
Dopo gli ottimi feedback ottenuti alle fasi regionali giocati al Centro Viola di Modena, la Ccb Under 15 femminile dei Coach Chiarella e Scarcello scende in campo a Bardolino in quel di Verona.
La compagine catanzarese è stata inserita nel girone A con Cestistica Rivana,Minibasket Battipaglia,Vis Aurelia Basket e Pallacanestro Perugia.
In campo Alice Montebello, Eleonora Belassi, Francesca Greco e Martina Nocera.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie