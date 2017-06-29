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Inizia l’avventura della Catanzaro centro Basket femminile

La Ccb Under 15 femminile è l'unico team calabrese alle finali nazionali del 3vs3 federale a Bardolino, in provincia di Verona

29 Giugno 2017 - 12:17 | di Eva Curatola

Vis Reggio Calabria, mercato basket: arrivo di Carpanzano, immagine d'archivio

Inizia oggi l’avventura nazionale per la Catanzaro Centro Basket Femminile.

Vanno in scena le fasi finali del 3vs3 federale e con tanta volontà ed impegno il sodalizio calabrese, sarà l’unico team presente alle finali azzurre.

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Dopo gli ottimi feedback ottenuti alle fasi regionali giocati al Centro Viola di Modena, la Ccb Under 15 femminile dei Coach Chiarella e Scarcello scende in campo a Bardolino in quel di Verona.

La compagine catanzarese è stata inserita nel girone A con Cestistica Rivana,Minibasket Battipaglia,Vis Aurelia Basket e Pallacanestro Perugia.

In campo Alice Montebello, Eleonora Belassi, Francesca Greco e Martina Nocera.

Immagine per l'articolo sulla Catanzaro Centro Basket Femminile

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