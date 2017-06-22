FIP Calabria: il titolo under 14 va al Catanzaro
La Pallacanestro Catanzaro batte la Pallacanestro Bagnara nella finale regionale; Bagnara andrà a Bormio per le finali nazionali
22 Giugno 2017 - 16:12 | di Eva Curatola
Al termine di un lungo ed appassionante cammino, la Pallacanestro Catanzaro vince il titolo regionale calabrese Under 14.
Continua l’ottimo lavoro del network giallo-rosso.
Le due finali contro la Pallacanestro Bagnara
I ragazzi di Coach Andrea Cattani battono in due gare l’ottima Pallacanestro Bagnara 65 a 47 in gara uno al Palapulerà e 49 a 56 nella sfida conclusiva al PalaCalafiore di Reggio Calabria.
Coppa al cielo e tempo di studi per i baby-giallo-rossi che si dedicheranno agli esami di terza media rinunciando alle finali nazionali di categoria.
Le finali nazionali di Bormio
Al loro posto, vola in quel di Bormio la Pallacanestro Bagnara di Marcello Musitano, sconfitta in questa cavalcata solamente dai giallo-rossi.
I tirrenici sono stati inseriti nel girone C della kèrmesse nazionale che inizierà il 25 Giugno: nel girone, Bagnara giocherà con Virtus Bologna, Dinamo Sassari, Stamura Ancora e Ponte Vecchio Basket.
A.Dil.Pall Bagnara – A.Dil. Pall Catanzaro = 49-56
(15-7, 12-20, 10-16, 12-13)
Gioffrè D., Luppino, Velardo 2, Gioffrè L., Lopresti, Barilà 4, Caratozzolo G., Caratozzolo L. 19, Caratozzolo A. 2, Tripodi 4,Messina 5, Mollica 13.All Musitano
Pall Catanzaro Intruglio, Panella, Spanò 14, Riverso, Corapi M.6, Agosto 19,Corapi R. 7, Dicello, Aritano 1, Mastria 10, Campagna, Vitale.
All. Cattani
Pall Catanzaro – Pall Bagnara = 65-47
(17-15, 26-12, 10-5, 12-15)
Pall Catanzaro :Intruglio, Panella, Spanò 16, Riverso, Corapi 10, Agosto 19,
Corapi 13, Dicello, Aritano 1, Mastria 6, Campagna, Vitale.
All Cattani
Pall Bagnara :Gioffrè D., Luppino 7, Velardo, Gioffrè L., Lopresti 1, Barilà 6,
Caratozzolo G. 2, Caratozzolo L. 11, Caratozzolo A., Tripodi 5,Messina 1, Mollica 14.All Musitano
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