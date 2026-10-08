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Cadi Futura: la grande occasione per rialzare la testa. Il derby con il Messina

I reggini hanno necessità di tornare a fare punti. Come e dove vedere l'incontro.

08 Ottobre 2026 - 14:54 | Comunicato

Futura Lazio inizio

E’ tutto pronto per il derby dello stretto. La Cadi Antincendi Futura è arrabbiata, consapevole dei propri mezzi e vogliosa di riscatto dopo un avvio evidentemente diesel.

Nulla è impossibile e nulla è compromesso:questa disciplina, per fare una sommatoria, molto spesso fa riferimento ad episodi positivi o negativi.
Obiettivo per i giallo-blu far girare la ruota dalla parte giusta.

L’avversario, il Messina Futsal 1900 neo promosso, schiera calcettisti di grande valore: Piccolo, Darici, Lopez Garcia, Lanza Teixera e il portiere Tarenzi, e non solo.

Il cammino dell’avversario: cinque a cinque pirotecnico in casa con il Pescara all’esordio, stesso risultato a Taranto con un 4-4 da urlo, sconfitta in casa per 1-4 contro il Real Fabrica e gran successo per 2-5 contro il CDM Futsal.

“A Messina ci aspetta una partita molto complicata. Loro hanno un entusiasmo altissimo dopo l’ottimo risultato ottenuto a Genova- ha affermato il Mister Sylvio Rocha. Sono una squadra collettivamente molto equilibrata nelle due fasi del gioco, offensiva e difensiva, con giocatori di buona qualità individuale. Da parte nostra, dopo un inizio di stagione che non ci aspettavamo, soprattutto per quanto riguarda i risultati, ma con alcune buone prestazioni che non si sono trasformate in punti, siamo molto “arrabbiati” e vogliamo trasformare questa rabbia in risultati positivi, continuando sempre a credere nelle nostre possibilità individuali e collettive. Così mister Rocha alla vigilia.

Arbitrano Andrea Salanitro di Catania, Marco Lupo di Palermo e Salvatore Pagano di Catania al cronometro.
Classica diretta su Futsal Tv, sabato alle ore 16.

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