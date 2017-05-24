Caffè Aiello: al festival del cinema di Cannes il caffè è italiano

Due realtà che regalano emozioni all’insegna della tradizione si incontrano: dal 1967 l’azienda tutta italiana fa gustare tradizione e qualità; dal 1947 la kermesse internazionale della Palma d’oro regala emozioni e splendidi film a tutto il mondo

Per la 13° volta Caffè Aiello incontra il Cinema di Cannes: l’azienda tutta italiana che ha affermato sul territorio, in Italia e all’estero la sua lunga esperienza vive il Festival del Cinema di Cannes per trasmettere le sue intense emozioni e l’amore per un prodotto che trasmette la tradizione italiana in tutto il mondo.

Caffè Aiello a Cannes dal 17 al 28 maggio

Il “caffè del cinema” – che dentro di sé racchiude l’arte di miscelare, la passione per l’azienda e una storia iniziata a Rende, a pochi chilometri da Cosenza, nel 1967 – è presente dal 17 al 28 maggio all’evento che apre la stagione cinematografica e che ha come madrina, in occasione della 70° edizione, Monica Bellucci.

Degustazioni da red carpet, serate mondane, titoli importanti e registi internazionali: Caffè Aiello fa assaporare il gusto dell’Italia sul palcoscenico internazionale grazie alla collaborazione con Luce – Cinecittà per allietare ogni momento che guida alla consegna della ambita Palma d’oro.

CAFFE’ AIELLO

Guidato dalla passione per il settore alimentare e per il commercio Gaetano Aiello dà il via nel 1967 a Caffè Aiello, rendendo il marchio noto prima sul territorio, poi in tutto il Sud Italia, per raggiungere poi l’Europa e l’Australia. Caffè in grani, macinato, monoporzionato in cialde e in capsule per il canale professionale e per il consumo di casa per soddisfare anche i consumatori più esigenti all’insegna della qualità, del servizio al cliente e dell’innovazione: è questa la missione che i figli Emilio e Guerino hanno portato avanti, rafforzata oggi dalla passione e dall’entusiasmo della terza generazione.

I plus:

Qualità delle materie prime: sempre alla ricerca delle più pregiate varietà, provenienti da Brasile, Centro America, Centro Africa e India, e della miscela perfetta.

Servizio al cliente: per offrire sempre un prodotto in grado di soddisfare le necessità di bar, ristoranti, hotel e catene alberghiere e per rispondere alla voglia di caffè espresso italiano di tutti i consumatori.

Innovazione: di anno in anno l’azienda ha voluto affrontare sfide importanti, dall’internazionalizzazione alle novità di prodotto per garantire un futuro alla tradizione.

Cinquant’anni di tradizione e innovazione

Dopo 50 anni la tradizione di Caffè Aiello abbraccia il percorso verso una innovazione che guarda sempre più al futuro, per far vivere il caffè espresso, in casa e fuori casa, sempre più volentieri.

Per informazioni: www.caffeaiello.it