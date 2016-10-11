Cala il sipario sul tour di Chiara e Martina – FOTO

Da aprile a settembre sui palchi di tutta la Calabria: le gemelle Chiara e Martina raccontano il loro primo tour e guardano già al prossimo

È stato un duemilasedici da incorniciare per le gemelle Chiara e Martina Scarpari che, dopo aver pubblicato il loro primo album dal titolo “Una storia importante”, hanno fatto tappa nelle principali piazze calabresi con un tour che ha registrato un successo oltre le aspettative.

Da aprile a settembre, da Corigliano Calabro a Locri, Chiara e Martina hanno girato in lungo e in largo l’intera regione, esibendosi in tutte le province calabresi e raccogliendo un seguito di fan sempre crescente.

Uno spettacolo di musica e danza

Musica, danza e spettacolo sono gli elementi che hanno caratterizzato uno show che le ha viste ripercorrere ogni tappa della loro breve carriera artistica. Accompagnate da una band di giovani e talentuosi musicisti, le gemelle cantanti hanno conquistato l’amore di un pubblico che già in passato le aveva apprezzate durante la loro fortunata esperienza in Rai.

Per tutta l’estate, Chiara e Martina hanno messo in piedi uno spettacolo di grande musica che le ha viste duettare con un grande artista internazionale come Roberto Kel Torres e un giovane talento come Antonio Licari. Uno spettacolo che le ha anche viste ballare al ritmo delle coreografie allestite dal corpo di ballo “Tauriadance”, sempre accompagnate da due volti noti della tv calabrese come Domenico Milani e Erica Cunsolo.

«Non è stato facile preparare uno spettacolo tutto nostro – afferma Martina. Fino ad oggi eravamo abituate a brevi esibizioni, che duravano giusto il tempo di una o due canzoni, mentre questo tour ci ha messo alla prova con uno concerto di oltre due ore. Abbiamo dovuto dare fondo a tutto il nostro repertorio».

Chiara invece parla di altri aspetti legati a questa esperienza: «Questo tour è stata una grande scuola di musica e di vita per noi. Ci siamo confrontate con grandi artisti, abbiamo imparato ad adattarci nelle situazioni meno favorevoli, abbiamo dovuto cantare anche quando non eravamo esattamente al top e avevamo qualche decimo di febbre. Davvero un’esperienza straordinaria».

Cosa aspetta le gemelle dopo il tour

Archiviata questa ennesima avventura, Chiara e Martina sono tornate sui banchi di scuola ma la loro musica non è destinata a fermarsi. Infatti, sono già tantissime le richieste per riaverle sul palco la prossima estate e già in inverno torneranno a cantare nel corso di una tournée che potrebbe fare tappa anche in Australia e negli Stati Uniti. Intanto, sono già a lavoro per preparare una grande sorpresa per i fan, un nuovo capitolo di una “storia importante” destinata a continuare.