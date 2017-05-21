E’ calabrese il campione d’italia dei giochi matematici junior

Si son da poco svolti i Campionati Junior di matematica Bocconi-Pristem 2017, rivolti agli alunni delle quarte e quinte classi della scuola primaria e ad aggiudicarsi il premio di campione assoluto della prestigiosa kermesse è stato proprio un giovane calabrese, Vincenzo Grasso, studente di Locri.

Vincenzo è stato il primo classificato nei Campionati Junior curati dall’associazione Mateinitaly, che potrebbero avere ora un seguito internazionale con la finalissima europea, prevista prossimamente a Parigi.

La fase finale della manifestazione si è svolta nella sala del Velodromo Bocconi di Milano dove tutti i concorrenti, oltre 2000 bambini provenienti da ogni parte d’Italia, si sono sfidati a colpi di logica matematica. Vincenzo è stato il più abile e veloce nel rispondere ai dieci quesiti proposti dalla commissione ed è stato premiato nell’Aula Magna dell’Università Bocconi.

Complimenti al giovanissimo calabrese Vincenzo Grasso, alla sua famiglia ed ai suoi insegnanti!