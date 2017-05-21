E’ calabrese il campione d’italia dei giochi matematici junior
Studente di Locri, Vincenzo Grasso ha vinto i Campionati Junior Bocconi-Pristem 2017 tra oltre 2000 bambini di tutta Italia
21 Maggio 2017 - 15:39 | di Federica Geria
Si son da poco svolti i Campionati Junior di matematica Bocconi-Pristem 2017, rivolti agli alunni delle quarte e quinte classi della scuola primaria e ad aggiudicarsi il premio di campione assoluto della prestigiosa kermesse è stato proprio un giovane calabrese, Vincenzo Grasso, studente di Locri.
Vincenzo è stato il primo classificato nei Campionati Junior curati dall’associazione Mateinitaly, che potrebbero avere ora un seguito internazionale con la finalissima europea, prevista prossimamente a Parigi.
La fase finale della manifestazione si è svolta nella sala del Velodromo Bocconi di Milano dove tutti i concorrenti, oltre 2000 bambini provenienti da ogni parte d’Italia, si sono sfidati a colpi di logica matematica. Vincenzo è stato il più abile e veloce nel rispondere ai dieci quesiti proposti dalla commissione ed è stato premiato nell’Aula Magna dell’Università Bocconi.
Complimenti al giovanissimo calabrese Vincenzo Grasso, alla sua famiglia ed ai suoi insegnanti!
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